Talenta muda Indonesia capaiρώματα Grand Prize di ajang Musikal Star North America, Kini Focus Korea

Penyanyi muda Indonesia, Jane Callista, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional dengan meraih Grand Prize Musical Star Award di ajang DIMF Musical Star North America 2026

Jane berhasil meraih Grand Prize Musical Star Award dalam ajang Daegu International Musical Festival (DIMF) Musical Star North America 2026 yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat Penyanyi muda Indonesia, Jane Callista, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.dalam ajang DIMF Musical Star North America 2026 yang digelar di American Conservatory Theater, salah satu panggung seni pertunjukan bergengsi di Amerika Serikat, akhir pekan lalu.

Tidak hanya keluar sebagai pemenang utama, ia juga mendapat predikat Distinction Performer berkat kualitas vokal dan kemampuan panggung yang dinilai menonjol selama kompetisi berlangsung. Ajang DIMF Musical Star North America 2026 berlangsung di American Conservatory Theater, salah satu panggung seni pertunjukan bergengsi di Amerika Serikat. Dalam momen penyerahan penghargaan, Jane tampak menerima trofi dan sertifikat kemenangan di hadapan penonton serta peserta dari berbagai negara.

Keberhasilan ini sekaligus membuka kesempatan bagi Jane untuk tampil dalam DIMF ke-20 yang akan digelar di Daegu, Korea Selatan, pada Juni 2026. Ajang tersebut dikenal sebagai salah satu festival teater musikal internasional terbesar dengan persaingan yang lebih luas dan kompetitif. Dukungan terhadap Jane juga datang dari KJRI San Francisco yang hadir langsung menyaksikan kompetisi tersebut. Kehadiran tim KJRI dinilai menjadi bentuk dukungan bagi talenta muda Indonesia yang berkiprah di tingkat dunia.

Pencapaian Jane Callista dinilai menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia memiliki daya saing di industri seni pertunjukan global. Dengan kemampuan vokal, penghayatan karakter, serta pengalaman panggung yang terus berkembang, langkah Jane di dunia musikal internasional diprediksi masih akan terus berlanjut. Kini, perhatian tertuju pada penampilan Jane di Korea Selatan pada pertengahan tahun mendatang. Penampilannya di panggung DIMF ke-20 diharapkan kembali membawa prestasi bagi Indonesia di tingkat internasional





