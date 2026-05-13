Talenta ImpECCANT JJ Gabriel dari Akademi Manchester United

Talenta berkilau JJ Gabriel impresif di level junior, mencetak 21 gol dan menyumbang lima assist hanya dalam 23 pertandingan bersama tim U-18 Manchester United.

JJ Gabriel, jebolan Akademi Manchester United, tampil mengesankan pada level juniornya di tim U-18. Ia mencetak 21 gol dan menyumbang lima assist dalam 23 pertandingan, menjadikannya salah satu talenta terbaik yang lahir dari klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Produsen gol terbanyak kedua di Premier League U-18, Gabriel menunjukkan produktivitasnya dengan kemampuan teknis, kecepatan, dan ketajaman penyelesaian akhir, berbeda dari pemain seagenarnya. Meski gagal meraih titel liga setelah finis di bawah Manchester City, Manchester United U-18 masih berkesempatan meraih trofi melalui final Piala FA Youth. Gabriel sendiri mengakui pengaruh besar akademi Manchester United dalam perkembangan mentalnya, merasa banyak belajar untuk tetap rendah hati di tengah sorotan di dunia maya.

Sementara itu, Aston Villa vs Liverpool: The Reds Bisa Tampil Pincang dengan 11 Pemain Terancam Absen, namun kabar baik untuk fans Liverpool saat Cody Gakpo Akan Dijual, winger Monaco ini disiapkan jadi pengganti Cody yang kemungkinan besar akan meninggalkan Anfield. Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live di SCTV dan Vidio, 9-12 Mei 2026. dan Liga BRI Super League di Pekan ke-34, Pesta bertaburDerita di Bandung atau Samarinda?





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JJ Gabriel Talenta Impeccant Dari Akademi Manchester United Pertandingan Produk Yang Membuahkan Buah Melihat Berbeda Merawat Produktivitas Kebanyakan Pendidikan Mental Academy Manchester United Produksi Gol Maju Ke Puncak Tangga Prestasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paul Scholes Desak Manchester United Bajak Target Manchester CityPaul Scholes mendesak Manchester United merekrut Elliot Anderson. Ia menilai gelandang Nottingham Forest itu siap bersaing di Liga Champions musim depan.

Read more »

Statistik Gak Bohong: Manchester United Wajib Pikir Dua Kali Sebelum Permanenkan CarrickPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Michael Carrick Bikin Dilema Besar di Manchester United, Casemiro: Layak Dipertahankan!Casemiro mendukung Michael Carrick bertahan di Manchester United usai performa impresif MU sejak pertengahan musim 2025/2026.

Read more »

Fans Manchester United dan Barcelona Kolaborasi di Cepak Bola 2026 untuk Bantu Anak Pejuang KankerCepak Bola 2026 jadi ajang para mini soccer charity untuk membantu anak-anak penderita kanker.

Read more »