Taksi Green SM Tidak Terbukti Jadi Penyebab Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Investigasi membuktikan Taksi Green SM tidak bertanggung jawab atas tabrakan kereta beruntun di Stasiun Bekasi Timur. Fokus kini beralih pada perbandingan potensi penghasilan antara pengemudi Taksi Green SM dan Bluebird, serta dampak persaingan ini terhadap industri transportasi.

Taksi Green SM dinyatakan tidak bersalah atas insiden tabrakan kereta api beruntun yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April 2026. Awalnya, taksi hijau yang berasal dari Vietnam ini sempat menjadi sorotan dan dituduh sebagai penyebab utama kecelakaan tersebut.

Namun, investigasi lebih lanjut membuktikan bahwa armada Taksi Green SM berada di jalur perlintasan yang sama sekali berbeda dengan kereta api yang terlibat dalam kecelakaan. Kejadian ini justru semakin meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat terhadap keberadaan taksi listrik ini. Banyak pihak mulai melakukan perbandingan antara potensi keuntungan yang ditawarkan oleh pendatang baru ini dengan perusahaan transportasi besar yang sudah lama dikenal, yaitu Bluebird.

Taksi Green SM saat ini menjadi pusat perhatian karena sempat diduga terlibat dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Model bisnis yang ditawarkan kepada para pengemudi cukup menarik, dengan kesempatan untuk memperoleh hingga 55 persen dari setiap pendapatan argo. Sisa dari persentase tersebut kemudian diserahkan kepada pihak manajemen perusahaan. Untuk argo dengan nilai di atas Rp500.000, skema bagi hasilnya menjadi seimbang, yaitu 50:50.

Namun, perlu diingat bahwa pengemudi bertanggung jawab atas biaya pengisian daya baterai kendaraan listrik mereka. Meskipun demikian, biaya operasional mobil listrik VinFast ini diklaim jauh lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar bensin. Pengemudi diperkirakan hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp80.000 untuk menempuh jarak 280 kilometer dalam sehari. Informasi yang beredar di grup Facebook Taksi Listrik Xanh SM Indonesia menunjukkan potensi penghasilan yang cukup menjanjikan.

Beberapa pengemudi melaporkan mampu mencapai rata-rata penghasilan Rp1,8 juta per minggu. Berbagai unggahan di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram juga menyebutkan bahwa pendapatan harian berkisar antara Rp150.000 hingga Rp400.000, tergantung pada lokasi pemesanan, seperti wilayah Jakarta, Kapuk, atau Cinere. Untuk mencapai target penghasilan tersebut, banyak pengemudi bersedia bekerja selama 10 hingga 12 jam setiap harinya. Selain penghasilan yang menarik, para pengemudi juga mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan sosial dan pelatihan komprehensif.

Di sisi lain, bagaimana dengan perusahaan transportasi yang sudah mapan seperti Bluebird? Penghasilan sopir taksi Bluebird umumnya berkisar antara Rp7 juta hingga Rp8 juta setiap bulannya, tergantung pada total argo yang berhasil mereka kumpulkan setiap hari. Bluebird telah menerapkan sistem bagi hasil yang teruji selama bertahun-tahun. Dalam sistem ini, pengemudi berhak membawa pulang 40 persen dari total argo harian, sementara 60 persen sisanya disetorkan ke kas operasional perusahaan.

Perbedaan signifikan dalam skema bagi hasil ini memicu perdebatan mengenai daya saing antara Taksi Green SM dan Bluebird. Muncul pertanyaan apakah model bisnis yang lebih menguntungkan bagi pengemudi akan menarik minat lebih banyak orang untuk bergabung dengan Taksi Green SM, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi dominasi Bluebird di pasar transportasi ibu kota. Persaingan ini diperkirakan akan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan di industri transportasi secara keseluruhan.

Perkembangan selanjutnya akan menarik untuk disimak, terutama dalam hal bagaimana kedua perusahaan ini beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen





