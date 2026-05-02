Takaichi Keluhkan Kurangnya Waktu Tidur di Tengah Kesibukan Negara dan Merawat Suami

Anggota Partai Demokrat Liberal Jepang, Sandi Takaichi, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya waktu tidur akibat beban tugas negara dan tanggung jawab merawat suaminya yang sakit. Berita ini juga merangkum berbagai peristiwa lain, mulai dari hiburan, politik internasional, hingga kejadian di dalam negeri.

Sandi Takaichi , seorang anggota Partai Demokrat Liberal Jepang , baru-baru ini menyampaikan kekhawatirannya kepada mantan Sekretaris Jenderal partai, Akira Amari, dalam sebuah pertemuan pribadi. Takaichi mengungkapkan keinginannya untuk bisa mendapatkan waktu tidur yang lebih banyak.

Situasi ini muncul karena beban tugas yang sangat berat yang harus ia emban saat ini. Ia bertanggung jawab atas berbagai isu penting negara, termasuk situasi geopolitik yang kompleks di Timur Tengah, serta tanggung jawab pribadi yang signifikan, yaitu merawat suaminya, Taku Yamamoto, seorang mantan anggota parlemen yang baru-baru ini mengalami stroke. Sebelumnya, publik telah menyoroti keterbatasan waktu tidur Takaichi akibat kesibukannya merawat suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga.

Dalam rapat Komite Anggaran Majelis Tinggi pada bulan November lalu, ia secara terbuka mengakui bahwa ia hanya tidur sekitar dua hingga empat jam setiap malam. Ia menjelaskan bahwa setelah pindah ke kediaman resmi, pekerjaan rumah tangga menyita banyak waktu, sehingga semakin mempersempit waktu istirahatnya. Takaichi juga menambahkan bahwa ia sering membawa pekerjaan ke rumah untuk diselesaikan di malam hari, demi mengejar ketertinggalan.

Bahkan, ia mengakui kesulitan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan merasa tidak berdaya jika persediaan makanan beku di rumahnya habis. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang terdekatnya mengenai kesehatannya. Namun, Akira Amari menilai kondisi Takaichi secara keseluruhan masih baik-baik saja. Seorang ajudannya juga mengonfirmasi bahwa meskipun ada gejala sesekali, kondisi Takaichi tidak jauh berbeda dari biasanya.

Lebih lanjut, Takaichi dilaporkan lebih memilih untuk makan sendirian sambil mempelajari dokumen kebijakan, daripada menghadiri jamuan makan siang atau makan malam bersama tokoh politik dan pebisnis. Pilihan ini dianggap sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari keterbatasan waktunya, mengingat ia harus menangani urusan rumah tangga dan merawat suaminya secara mandiri. Selain itu, ada kabar dari dunia hiburan Indonesia, aktor Rey Mbayang mengungkapkan alasan di balik perubahan penampilannya menjadi botak.

Di sisi lain, isu internasional juga mencuat dengan pernyataan Wakil Kanselir Lars Klingbeil yang menuntut Trump bertanggung jawab atas penyelesaian cepat perang di Iran, serta tudingan Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, terhadap Amerika Serikat terkait biaya perang yang tidak jujur. Bahkan, muncul laporan mengenai rencana pencopotan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak sedang berperang dengan Iran, namun kemudian menjadi sorotan dalam sidang kongres terkait stabilitas mental mantan Presiden Donald Trump. Di dalam negeri, ratusan warga, didominasi oleh kelompok emak-emak, melakukan penggerebekan terhadap sarang narkoba di Riau, sementara video viral menunjukkan anggota Dishub Palembang hampir diamuk massa akibat insiden kecelakaan truk di Terminal Karya Jaya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau lokasi tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur. Kementerian Haji mengonfirmasi penolakan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, dan CEO Apple, Tim Cook, memperingatkan kenaikan biaya memori yang signifikan. Selain itu, ada berita mengenai peluncuran Chip AI Thus oleh Anker, keindahan Batanes di Filipina, dan keajaiban Puncak Fansipan di Vietnam





