Polres Pasuruan menyelidiki kecelakaan fatal di bahu jalan yang menewaskan 6 orang di Toyota Fortuner. Polisi temukan jejak rem 20 meter yang mengindikasikan hilangnya kendali kendaraan sebelum menabrak truk.

Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di kawasan Kabupaten Pasuruan ketika sebuah mobil Toyota Fortuner menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Insiden ini menewaskan enam orang yang berada di dalam mobil tersebut, termasuk pengemudi dan lima penumpang perempuan. Kapolres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono, menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung pada Senin, 23 November 2026.

Kapolres Irawan Setyono menyatakan bahwa kecelakaan bermula ketika sebuah truk dengan nomor polisi T 9868 TB memutuskan untuk berhenti di sisi jalan. Tujuan utama penghentian tersebut adalah untuk memeriksa kondisi ban kendaraan yang mengalami kerusakan. Sopir truk mematikan mesin dan mengaktifkan lampu hazard sebagai pertanda peringatan keselamatan bagi pengguna jalan lain.

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Saat sopir truk berada di dalam kabin dan bersiap untuk turun guna memeriksa kerusakan ban, sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan plat nomor L 1237 ABC datang dari arah belakang. Kendaraan tersebut tidak mampu berhenti tepat waktu dan menabrak bumper belakang truk dengan kekuatan yang sangat dahsyat.

Detail Korban dan Kondisi Pengemudi Truk

Kekuatan benturan yang terjadi begitu besar hingga menciptakan kebingungan bagi sopir truk yang berada di dalam kabin. Sopir tersebut sempat mengira bahwa suara dentuman keras tersebut berasal dari ban truknya yang pecah kembali. Ia tidak menyadari sama sekali bahwa mobil penumpang telah menabrak kendaraan besar yang ditumpangnya dari arah belakang.

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Hasil identifikasi di lokasi kejadian menunjukkan bahwa keenam jiwa yang melayang berasal dari mobil Toyota Fortuner. Para korban terdiri atas satu orang laki-laki yang sedang mengemudikan kendaraan dan lima orang perempuan sebagai penumpangnya. Tidak ada laporan mengenai cedera serius bagi sopir truk yang saat itu berada di dalam kabin.

Jejak Pengereman Menunjukkan Hilangnya Kendali

Pemeriksaan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh tim kepolisian menemukan indikasi penting mengenai penyebab kecelakaan. Polisi menduga bahwa pengemudi Toyota Fortuner kehilangan kendali atas kendaraannya sesaat sebelum menabrak truk. Dugaan ini diperkuat oleh temuan fisik berupa bekas goresan yang memanjang di sepanjang pembatas jalan.

Menurut perhitungan sementara yang dilakukan tim kepolisian, terdapat jejak gesekan sepanjang sekitar 20 meter pada guardrail atau pembatas jalan di sekitar titik tabrakan. Jejak sepanjang 20 meter ini menunjukkan bahwa pengemudi mungkin melakukan pengereman mendadak atau berusaha menghindar namun gagal.

Proses Analisis Tabrakan oleh Tim Ahli

Kapolres Irawan Setyono menegaskan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih akan ditentukan melalui analisis mendalam oleh tim ahli. Tim Traffic Accident Analysis (TAA) dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur akan memeriksa lokasi dan data kendaraan secara menyeluruh. Proses ini diperlukan untuk menentukan apakah penyebabnya adalah kelalaian pengemudi, kondisi jalan, atau faktor mekanis kendaraan.

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Tim TAA akan menganalisis data dari kecepatan kendaraan, kondisi rem, dan reaksi pengemudi saat bahaya mulai terlihat. Hasil analisis dari tim ahli ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan tanggung jawab hukum dan pencegahan kecelakaan serupa di masa depan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di area jalan raya yang ramai.