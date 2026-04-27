Tabrakan Maut KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi: 3 Meninggal, Puluhan Luka

Tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 38 lainnya luka-luka. PT KAI membatalkan 9 perjalanan KA jarak jauh dan mengalihkan rute KRL. Investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung.

Tragedi tabrakan antara Kereta Rel Listrik ( KRL ) dan Kereta Api Jarak Jauh (KA) Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, pukul 20.52 WIB, telah mengguncang publik.

Insiden yang terjadi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920 ini mengakibatkan dampak yang sangat signifikan terhadap operasional perkeretaapian dan keselamatan penumpang. Berdasarkan data sementara, tiga penumpang KRL meninggal dunia dalam kejadian naas tersebut, dan 38 penumpang lainnya mengalami luka-luka yang dirujuk ke berbagai fasilitas kesehatan seperti RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan duka cita mendalam dan belasungkawa kepada keluarga korban.

Proses evakuasi dan penanganan korban menjadi prioritas utama. Tim Basarnas terpaksa melakukan pemotongan badan KRL untuk membebaskan 6-7 korban yang terjepit di gerbong perempuan. KAI bekerja sama dengan Basarnas, TNI, Polri, dan tim medis untuk mempercepat evakuasi dan memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan secepatnya. Anne Purba, Vice President Corporate Communication PT KAI, menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan penanganan terbaik kepada seluruh korban dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses penanganan berjalan lancar.

Kecelakaan ini diduga dipicu oleh sebuah taksi listrik hijau yang lebih dulu terlibat kecelakaan di perlintasan KRL dekat Bulak Kapal. Akibatnya, perjalanan kereta api di jalur Bekasi Timur mengalami gangguan, dan KAI melakukan penyesuaian perjalanan KRL sesuai kondisi jalur yang masih dalam proses pemulihan. Sebagai respons terhadap kejadian ini, PT KAI membatalkan 9 perjalanan KA jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen untuk tanggal 27-28 April 2026. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan.

KAI menyediakan layanan lanjutan berupa bus bagi penumpang KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir agar tetap dapat melanjutkan perjalanan. Meskipun demikian, KAI memastikan bahwa seluruh 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat dalam kecelakaan tersebut. Fokus saat ini adalah penanganan terhadap korban KRL yang mengalami luka-luka. Investigasi penyebab kecelakaan masih terus dilakukan oleh KAI dan pihak terkait.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dalam operasional perkeretaapian dan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KRL Argo Bromo Anggrek Tabrakan Kereta Bekasi PT KAI Kecelakaan Kereta Api

United States Latest News, United States Headlines

