Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur Menewaskan 14 Orang

Tabrakan antara KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan 14 orang meninggal dan 84 orang luka-luka. KAI menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban.

Insiden tabrakan antara KRL Commuterline dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) menimbulkan kerugian besar. Menurut laporan terbaru, insiden tersebut menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Korban luka telah dirawat di berbagai rumah sakit, termasuk RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Semua biaya pengobatan korban luka dan pemakaman korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh KAI dan asuransinya. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa penanganan korban dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Barang-barang milik penumpang yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan dan disimpan di layanan lost and found. KAI juga telah menyiapkan Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban memperoleh informasi terkait penumpang. Keluarga dapat menghubungi Contact Center KAI 121 untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, KAI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam mengenai penyebab insiden ini.

Hasil investigasi akan digunakan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kerjasama dengan pihak terkait juga dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang dalam perjalanan. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keamanan dan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan. Insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan aspek keamanan dalam operasi kereta api.

KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk petugas saat menggunakan layanan kereta api





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek-KRL di Bekasi, 2 Orang Dinyatakan Meninggal DuniaKAI mengkonfimasi korban tewas dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jabodetabek berjumlah dua orang.

Korban Tewas Tabrakan KA Argo Bromo-KRL Bertambah Jadi 3 Orang, 29 Dievakuasi ke Rumah SakitKorban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur mencapai 29 orang, dengan 3 meninggal dunia. Proses evakuasi dan penanganan terus berlangsung cepat.

Update Korban Tabrakan KA Argo Bromo Vs KRL: 6 Orang Meninggal DuniaPenumpang KRL tercatat 6 orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka setelah ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek.

Korban Tewas Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jadi 4 OrangEmpat penumpang KRL meninggal dalam tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Sebanyak 38 korban dirawat di rumah sakit.

7 Orang Tewas, Ini Awal Mula Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi TimurKecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menewaskan 7 orang. Simak awal mula kejadian hingga kronologi lengkapnya.

UPDATE: 7 Orang Tewas dalam Tabrakan KA Argo Bromo dan KRL di Bekasi TimurKorban meninggal dunia akibat kecelakaan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menjadi tujuh orang.

