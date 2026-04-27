Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Basarnas Kerahkan Seluruh Personel

Basarnas mengerahkan personel dari berbagai unit untuk melakukan evakuasi pasca tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam. Kecelakaan ini menyebabkan gangguan operasional kereta api dan memaksa dilakukannya evakuasi terhadap penumpang.

Basarnas telah mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk personel dari berbagai unit operasional, untuk melaksanakan operasi evakuasi dan penanganan pasca tabrakan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam.

Kecelakaan tragis ini melibatkan sebuah Kereta Rel Listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek, mengakibatkan kerusakan signifikan pada kedua rangkaian kereta dan menyebabkan terganggunya operasional jalur rel kereta api di wilayah tersebut. Jalur kereta api sementara tidak dapat dilalui hingga proses evakuasi dan perbaikan selesai dilakukan. Menurut keterangan dari Humas Basarnas Jakarta, Bapak Ramli Prasetio, prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan melakukan penanganan medis darurat bagi mereka yang mengalami luka-luka.

Personel Basarnas langsung bergerak menuju lokasi kejadian segera setelah menerima laporan awal mengenai tabrakan tersebut.

“Saat ini personel fokus bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen awal, memberikan pertolongan pertama pada korban luka, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses evakuasi,” jelas Ramli kepada Suara.com pada Senin malam. Tim yang diterjunkan terdiri dari berbagai unsur, termasuk Unit Siaga SAR Bekasi yang merupakan garda terdepan dalam penanganan bencana di wilayah Bekasi, serta Kantor SAR Jakarta yang memiliki kemampuan dan peralatan yang lebih lengkap.

Selain itu, Basarnas juga mempersiapkan kemungkinan mengerahkan personel dari Basarnas Special Group (SAR-SG) yang merupakan tim khusus dengan keahlian dalam penanganan situasi darurat yang kompleks dan berisiko tinggi. Informasi awal mengenai kecelakaan ini mulai beredar luas di berbagai platform media sosial sekitar pukul 20.55 WIB. Banyak unggahan dari saksi mata yang menggambarkan tabrakan tersebut sebagai benturan “head to head” antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek yang sedang dalam perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Surabaya Pasarturi.

Video-video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi di lokasi kejadian yang sangat ramai dan kacau. Penumpang terlihat berdesakan di peron dan di sekitar rangkaian kereta, berusaha menyelamatkan diri dan mencari informasi mengenai situasi terkini. Sebagian penumpang terlihat panik dan berusaha keluar dari gerbong kereta. Kondisi minimnya pencahayaan di malam hari semakin menambah kesan darurat dan memperumit upaya evakuasi.

Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter telah mengonfirmasi terjadinya insiden tersebut melalui pernyataan resmi. Ibu Karina Amanda, selaku VP Corporate Secretary KAI Commuter, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan di lapangan dan memastikan keselamatan seluruh penumpang.

“Saat ini kami masih fokus penanganan di lokasi terlebih dahulu. Kami sedang berkoordinasi dengan Basarnas dan pihak terkait lainnya untuk melakukan evakuasi korban luka dan memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal,” ujar Karina Amanda saat dikonfirmasi oleh Suara.com. KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan situasi dan jadwal perjalanan kereta api akan terus diumumkan secara berkala.

Proses evakuasi diperkirakan akan berlangsung cukup lama mengingat kompleksitas lokasi kejadian dan banyaknya jumlah penumpang yang terlibat. Pihak berwenang juga akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Upaya perbaikan jalur rel kereta api juga akan segera dilakukan setelah proses evakuasi selesai, agar operasional kereta api dapat kembali normal secepatnya.

Kecelakaan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait dan diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api di Indonesia. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam penanganan situasi darurat, serta memastikan ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk menghadapi bencana





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basarnas KRL Argo Bromo Anggrek Tabrakan Kereta Bekasi Timur

United States Latest News, United States Headlines

