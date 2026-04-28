Tabrakan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur Menewaskan Penumpang

Tabrakan antara KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Proses evakuasi berlangsung selama delapan jam dengan tiga penumpang terjebak di dalam gerbong. Pemerintah dan PT KAI sedang melakukan penyelidikan dan peningkatan sistem keamanan.

Petugas penyelamat melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di dalam gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur , Bekasi, Jawa Barat, pada Senin malam, 27 April 2026.

Tabrakan antara kedua kereta terjadi pada pukul 20.30 WIB dan menyebabkan kerusakan parah pada gerbong KRL, yang membuat tiga penumpang terperangkap di dalamnya. Proses evakuasi berlangsung selama delapan jam, dimana tim Satuan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) dan Satuan Penyelamat (SAR) bekerja sama dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan korban. Menurut Kepala Stasiun Bekasi Timur, Bobby, proses evakuasi yang lama disebabkan oleh kondisi kerusakan yang berat dan risiko tambahan yang harus diantisipasi.

Ia juga menyebutkan bahwa semua rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang terdiri dari 12 gerbong telah dievakuasi ke stasiun Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal dunia telah bertambah sejak kejadian tabrakan. Tim medis dan polisi telah hadir di lokasi untuk menanganinya. Kejadian ini juga mengganggu jadwal perjalanan kereta api di jalur tersebut, menyebabkan penumpang mengalami keterlambatan yang signifikan.

Pemerintah dan pihak terkait sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab tabrakan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi umum yang vital di Indonesia, sehingga keamanan dan keselamatan penumpang harus selalu menjadi prioritas utama. Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah memberikan pernyataan resmi bahwa mereka akan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan sistem pengawasan untuk menghindari insiden serupa.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait perjalanan kereta api di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

KAI Buka Suara soal Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek-KRL di Bekasi TimurInsiden tabrakan antara Kereta Api jarak jauh dan KRL Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur. KAI buka suara.

Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Basarnas Kerahkan Seluruh PersonelBasarnas mengerahkan personel dari berbagai unit untuk melakukan evakuasi pasca tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam. Kecelakaan ini menyebabkan gangguan operasional kereta api dan memaksa dilakukannya evakuasi terhadap penumpang.

Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur: Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line Terlibat KecelakaanKereta Api Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. Proses evakuasi penumpang masih berlangsung, operasional Commuter Line di lintas Bekasi berjalan terbatas. Investigasi penyebab kecelakaan sedang dilakukan.

Tabrakan antara KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan 7 orang meninggal, 81 terluka, dan 3 terperangkap. KRL Cikarang sementara tidak beroperasi, dan PT KAI menyediakan shuttle bus TransJakarta sebagai alternatif. Evakuasi masih berlangsung dengan hati-hati.

