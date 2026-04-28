Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Membatalkan 25 Jadwal Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh

Kecelakaan kereta api antara KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menyebabkan pembatalan 25 jadwal perjalanan kereta api jarak jauh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengambil langkah darurat untuk memprioritaskan keselamatan dan evakuasi korban. Upaya normalisasi jalur masih berlangsung secara bertahap.

Kecelakaan kereta api yang melibatkan gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur , Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) menimbulkan dampak signifikan terhadap jadwal perjalanan kereta api jarak jauh di seluruh Indonesia.

Sebanyak 12 jadwal perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dibatalkan untuk keberangkatan pada tanggal 27 April 2026. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengambil langkah drastis dengan membatalkan 25 jadwal perjalanan Kereta Api (KA) Jarak Jauh, yang berlaku untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen pada periode 27 hingga 28 April 2026. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan percepatan evakuasi di lokasi kejadian serta memastikan aspek keselamatan operasional perjalanan kereta lainnya tetap terjaga di tengah proses penanganan teknis.

Hingga Selasa pagi, upaya normalisasi jalur terus dilakukan secara bertahap. Meskipun jalur hilir pada lintas Bekasi–Tambun telah berhasil dibuka kembali sejak pukul 01.04 WIB, jalur hulu masih ditutup untuk penanganan intensif oleh petugas teknis di lapangan. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam sekaligus permohonan maaf atas gangguan besar ini. Ia menekankan bahwa saat ini prioritas utama manajemen adalah koordinasi penanganan korban dan pemulihan operasional.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” jelas Anne melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026). Menurut laporan dari KAI Daop 1 Jakarta, dua korban tabrakan kereta di Bekasi Timur meninggal dunia.

Daftar jadwal kereta api yang dibatalkan antara lain KA 140B Parahyangan (Gambir – Kiaracondong), KA 164 Gumarang (Pasarsenen – Surabaya Pasarturi), KA 64B Manahan (Gambir – Solo Balapan), KA 180B Tawang Jaya Premium (Pasarsenen – Semarang Tawang), KA 56F–53F Purwojaya (Cilacap – Gambir), KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir), KA 149 Singasari (Blitar – Pasarsenen), dan KA 257 Progo (Lempuyangan – Pasarsenen)





