Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur: Evakuasi Korban Masih Berlangsung, 29 Penumpang Dievakuasi

Kereta Api Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL di Bekasi Timur, menyebabkan sejumlah penumpang terjepit dan 29 lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Operasi penyelamatan masih berlangsung dengan melibatkan Basarnas, TNI, Polri, dan SAR. Aliran listrik lintas Cibitung-Bekasi Timur dimatikan sementara.

Tabrakan kereta api yang mengerikan terjadi di Bekasi Timur pada hari Rabu, 22 April 2026, melibatkan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik ( KRL ).

Insiden ini menyebabkan sejumlah penumpang terjepit di dalam gerbong kereta, memicu operasi penyelamatan besar-besaran yang melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan tim Search and Rescue (SAR). Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melaporkan bahwa berdasarkan pantauan awal, diperkirakan ada enam hingga tujuh orang terjepit dalam gerbong kereta yang mengalami kerusakan parah. Beliau menyampaikan harapan agar seluruh korban terjepit dapat dievakuasi dengan selamat.

Proses evakuasi diakui memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama karena memerlukan pemotongan badan kereta untuk mencapai para korban yang terjepit. Selain korban terjepit, sebanyak 29 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dan segera dilarikan ke berbagai rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Rumah sakit yang terlibat dalam penanganan korban antara lain Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi Kota, dan Rumah Sakit Bantargebang.

Prioritas utama saat ini adalah memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis yang terbaik bagi seluruh korban kecelakaan. Sebagai dampak langsung dari kecelakaan ini, aliran listrik pada jalur kereta api lintas Stasiun Cibitung-Bekasi Timur untuk sementara dimatikan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan operasi penyelamatan dan menghindari potensi bahaya listrik bagi petugas yang terlibat. Pemadaman listrik juga berdampak pada operasional kereta api jarak jauh, menyebabkan pembatalan sejumlah perjalanan.

Daftar kereta api jarak jauh yang dibatalkan telah diumumkan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memberikan informasi kepada penumpang yang terdampak. PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan jaminan bahwa hak-hak penumpang yang terdampak kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur akan terpenuhi. Jaminan ini mencakup berbagai aspek, seperti penggantian biaya perjalanan, akomodasi, dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain fokus pada penanganan korban dan pemulihan operasional kereta api, pihak berwenang juga tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Analisis terhadap data black box kereta api dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tabrakan. Informasi awal menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat adanya gangguan teknis atau kelalaian manusia, namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti.

Sementara itu, pada hari yang sama, Indonesia juga diguncang oleh gempa bumi dengan magnitudo 4,5 yang berpusat di Enggano, Bengkulu. Gempa bumi ini dirasakan oleh masyarakat setempat, namun belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa bumi susulan. Terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, situasi di Stasiun Bekasi Timur masih sangat sibuk dengan aktivitas evakuasi dan penanganan korban.

Petugas dari berbagai instansi terus bekerja keras untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Pihak KAI juga telah membuka posko informasi untuk memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kecelakaan dan daftar kereta api yang dibatalkan. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi posko informasi KAI atau mengunjungi situs web resmi KAI. Kecelakaan kereta api ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat luas.

Upaya perbaikan infrastruktur kereta api dan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api akan menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak KAI dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api bagi seluruh penumpang





