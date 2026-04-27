Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur: Empat Orang Meninggal Dunia, Perjalanan KAJJ Terganggu

Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan mengganggu operasional kereta api jarak jauh dari Gambir dan Pasarsenen. Proses evakuasi dan investigasi penyebab kecelakaan sedang berlangsung.

Insiden tabrakan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur , Kota Bekasi pada Senin, 27 April 2026 malam. Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek yang melaju dari Gambir menuju Surabaya Pasar Turi bertabrakan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line tujuan Cikarang.

Akibat kejadian ini, satu kereta khusus penumpang wanita pada KRL mengalami kerusakan parah akibat hantaman lokomotif KAJJ. Kantor SAR Jakarta bersama Unit Siaga SAR Bekasi telah mengerahkan personel ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, juga telah berada di lokasi untuk memastikan kelancaran evakuasi dan penanganan korban. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara seluruh perjalanan KAJJ dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasarsenen untuk mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan.

Selain itu, aliran listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Stasiun Cibitung hingga Bekasi Timur dinonaktifkan sementara sebagai langkah pengamanan operasional. Proses evakuasi dan pendataan korban terus berjalan secara intensif dengan koordinasi optimal dari berbagai pihak terkait. KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas insiden operasional ini. Investigasi mendalam mengenai penyebab kecelakaan sedang dilakukan oleh KNKT dan pihak terkait, termasuk pendataan dampak terhadap perjalanan kereta api lainnya.

Tabrakan ini terjadi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur pada KM 28+920 sekitar pukul 20.52 WIB. Peristiwa ini disebabkan oleh tertempernya PLB 5568A (CL KPB–CKR) oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek). Petugas menggunakan gergaji dan gerinda untuk mengevakuasi penumpang yang terjepit di dalam gerbong kereta. Hingga laporan terakhir, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini bertambah menjadi empat orang.

BP BUMN menjamin hak-hak penumpang terdampak akan terpenuhi. Daftar kereta api jarak jauh yang dibatalkan akibat kecelakaan ini telah diumumkan oleh PT KAI. Upaya pemulihan dan normalisasi operasional kereta api terus dilakukan secepat mungkin





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KAI Fokus Evakuasi dan Penanganan Korban Tabrakan Kereta Api di Bekasi TimurKAI memastikansaat ini seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Read more »

Penyebab Tabrakan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Masih DiselidikiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Gangguan Perjalanan Kereta Api di Bekasi Timur Akibat TertemperKereta api mengalami gangguan di Bekasi Timur akibat tertempernya PLB 5568A oleh KA Argo Bromo Anggrek. Proses evakuasi dan penanganan korban sedang berlangsung. KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Read more »

Tabrakan KRL dan Kereta Api di Stasiun Bekasi TimurSebuah kecelakaan mengerikan terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, melibatkan KRL CommuterLine dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Gerbong belakang KRL mengalami kerusakan parah dan tim penyelamat sedang melakukan evakuasi korban.

Read more »

Kecelakaan Maut KRL Vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus EvakuasiBerita Kecelakaan Maut KRL Vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi terbaru hari ini 2026-04-27 22:32:28 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur: Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line Terlibat KecelakaanKereta Api Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. Proses evakuasi penumpang masih berlangsung, operasional Commuter Line di lintas Bekasi berjalan terbatas. Investigasi penyebab kecelakaan sedang dilakukan.

Read more »