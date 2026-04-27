Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur: Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line Terlibat Kecelakaan

Kereta Api Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. Proses evakuasi penumpang masih berlangsung, operasional Commuter Line di lintas Bekasi berjalan terbatas. Investigasi penyebab kecelakaan sedang dilakukan.

Kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan sebuah Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line .

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran dan respons cepat dari pihak Kereta Api Indonesia (KAI) dan KAI Commuter untuk mengevakuasi para penumpang serta menangani dampak operasional. Proses evakuasi masih berlangsung saat ini, dengan petugas KAI terlihat menuruni tangga untuk membantu para korban. Meskipun demikian, KAI Commuter memastikan bahwa operasional Commuter Line di lintas Bekasi masih berjalan, meskipun dengan keterbatasan. Informasi lebih detail mengenai waktu kejadian, penyebab kecelakaan, dan dampak operasional secara keseluruhan akan segera disampaikan melalui rilis resmi.

Menurut keterangan dari VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, kejadian ini merupakan tabrakan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat. Saat kejadian, Commuter Line sedang berhenti di jalur 1 menuju Cikarang atau arah timur. Tak lama kemudian, kereta jarak jauh yang datang dari arah barat memasuki jalur yang sama dan langsung menabrak Commuter Line yang sedang berhenti.

Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada kedua rangkaian kereta dan berpotensi menyebabkan gangguan pada jadwal perjalanan kereta api di wilayah tersebut. Pihak KAI Commuter saat ini fokus pada penanganan korban luka-luka dan memastikan keamanan seluruh penumpang. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan jalur kereta api agar operasional dapat kembali normal secepatnya. Investigasi mendalam akan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan ini dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

KAI Commuter berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan kecelakaan ini. Kecelakaan ini menjadi perhatian serius bagi para pengguna jasa kereta api, terutama Commuter Line yang menjadi andalan transportasi sehari-hari bagi banyak warga Jabodetabek. Keterbatasan operasional Commuter Line di lintas Bekasi tentu akan menimbulkan dampak bagi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, KAI Commuter mengimbau kepada para penumpang untuk bersabar dan memahami situasi yang terjadi.

Informasi terbaru mengenai jadwal perjalanan dan rute alternatif akan terus diinformasikan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, website resmi, dan pengumuman di stasiun. Selain itu, KAI juga membuka layanan informasi pelanggan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan kepada para penumpang yang terdampak oleh kecelakaan ini. Pihak KAI juga mengapresiasi kerja sama dan pengertian dari seluruh masyarakat dalam menghadapi situasi ini.

Keamanan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama bagi KAI, dan perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan standar keselamatan dalam setiap aspek operasionalnya. Kecelakaan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kereta api dan memastikan bahwa semua prosedur dan protokol keselamatan dijalankan dengan ketat. Selain itu, KAI juga akan terus berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan keandalan dan keamanan layanan kereta api





