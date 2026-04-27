Tabrakan KA Jarak Jauh dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Menhub Pantau Evakuasi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memohon maaf atas tabrakan antara KA jarak jauh dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Menhub memantau evakuasi, sementara BP BUMN jamin hak penumpang. Selain itu, ESDM melaporkan kemajuan program biodiesel B50 dan lonjakan harga minyak dunia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan terkait insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Insiden tersebut melibatkan tabrakan antara kereta api jarak jauh dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line pada malam hari Senin, 27 April 2026.

Menurut VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia, Karina Amanda, pihaknya telah mengkonfirmasi kejadian tersebut dan saat ini tengah fokus melakukan penanganan. Video dari lokasi kejadian menunjukkan kereta Commuter Line yang terluka parah setelah dihantam lokomotif KA jarak jauh, sementara video lain memperlihatkan proses evakuasi yang dilakukan bersama-sama oleh penumpang dan petugas. Menteri Hubungan Luar Negeri (Menhub) turut memantau langsung proses evakuasi penumpang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN) juga telah memberikan jaminan bahwa hak-hak penumpang terdampak akan segera dipenuhi. Sementara itu, daftar kereta api jarak jauh yang seharusnya beroperasi pada hari itu pun dibatalkan sebagai dampak dari insiden tersebut. Update terakhir menunjukkan bahwa evakuasi korban masih berlanjut, dengan catatan bahwa telah ada lima korban yang meninggal dunia dan tiga orang masih terjepit di dalam bangkai kereta.

Selain insiden di sektor transportasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga melaporkan kemajuan dalam program biodiesel B50. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa seluruh bahan baku untuk B50 berasal dari dalam negeri, termasuk minyak nabati fatty acid methyl ester (FAME) dan solar. Ia menegaskan bahwa program ini akan berjalan tanpa bergantung pada impor, dengan seluruh komponen diproduksi lokal.

Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, pasar minyak dunia mengalami lonjakan harga yang signifikan pada perdagangan Minggu, 26 April 2026. Kenaikan ini terjadi setelah upaya melanjutkan negosiasi damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mengalami kegagalan.

Menurut laporan CNBC, harga minyak acuan internasional Brent naik lebih dari 2% dan mencapai USD 107,89 per barel, sementara minyak mentah AS juga menguat lebih dari 2% ke level USD 96,63 per barel. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah yang menjadi jalur vital perdagangan energi global. Peningkatan harga minyak ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak





KRL Ditabrak Kereta Jarak Jauh di Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih BerlangsungPerjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat, sempat terganggu setelah terjadi insiden di emplasemen Stasiun Bekasi Timur, Senin malam, 27 April 2026.

Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi TimurBelum diketahui penyebab dari kecelakaan kereta ini. Petugas di lokasi masih mengevakuasi penumpang.

Kronologi Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi TimurBerita Kronologi Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur terbaru hari ini 2026-04-27 22:19:22 dari sumber yang terpercaya

Kesaksian Penumpang soal Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur: Kejadiannya Begitu CepatBerita Kesaksian Penumpang soal Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur: Kejadiannya Begitu Cepat terbaru hari ini 2026-04-27 23:14:41 dari sumber yang terpercaya

Situasi Terkini KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Stasiun Bekasi TimurJakarta, tvOnenews.com - Kecelakaan antara kereta komuter (KRL) dan kereta jarak jauh terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam sekitar pukul 20.57 WIB. Insiden ini melibatkan kereta komuter line dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek rute Gambir menuju Surabaya Pasar Turi.

Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi PenumpangBerita Kereta Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Penumpang terbaru hari ini 2026-04-27 22:35:22 dari sumber yang terpercaya

