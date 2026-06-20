Tabrakan Dua Kereta EMR di Bedford Selatan Inggris: Satu Masinis Meninggal, Ratusan Penumpang Cedera

Tabrakan antara dua layanan kereta East Midlands Railway di Bedford South, Inggris, menewaskan seorang masinis dan menimbulkan lebih dari 80 korban cedera. Tim investigasi kecelakaan kereta api masih bekerja di lokasi untuk mengidentifikasi penyebab insiden yang ditetapkan sebagai kejadian besar.

Tim Cabang Investigasi Kecelakaan Kereta Api telah melakukan penyelidikan terhadap tabrakan dua kereta layanan East Midlands Railway (EMR) di Bedford South , wilayah tengah Inggris , pada Jumat, 19 Juni 2026.

Insiden tersebut ditetapkan sebagai kejadian besar oleh otoritas setempat. Tabrakan terjadi antara kereta yang berangkat dari Corby pukul 16.40 dengan layanan dari Nottingham yang berangkat pukul 15.50. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang masinis EMR meninggal dunia dan menyebabkan lebih dari 80 penumpang mengalami cedera. Data terkini menunjukkan bahwa 28 korban masih dirawat di rumah sakit, dengan kondisi sembilan di antaranya dalam keadaan kritis.

Pihak operator kereta, otoritas perkeretaapian, dan tim investigasi kecelakaan bekerja sama untuk mengungkap penyebab tabrahan tersebut. Sementara itu, layanan darurat terus memberikan bantuan medis serta menangani evakuasi dan penanganan di wilayah lokasi kecelakaan. Sejumlah visual dokumentasi kejadian juga telah dihimpun sebagai bagian dari proses investigasi





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