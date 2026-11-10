Sylvester Stallone Ungkap Akhir Rivalitas Dua Dekade Bersama Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone mengklarifikasi berakhirnya persaingan jangka panjang dengan Arnold Schwarzenegger saat aktor tersebut mundur dari dunia film untuk berpolitik.

Sylvester Stallone secara resmi menceritakan akhir dari persaingan legendaris dengan Arnold Schwarzenegger yang telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade. Keduanya dikenal sebagai aktor besar yang mendominasi genre film aksi pada era 1980-an hingga 1990-an. Namun, di balik kesuksesan masing-masing, terdapat rivalitas panjang yang bahkan membuat mereka sulit berada di panggung yang sama.

Mekanisme Persaingan Industri Film Aksi

Persaingan mereka bermula ketika Stallone dan Schwarzenegger sama-sama berusaha menjadi sosok utama dalam genre film aksi. Stallone dikenal melalui waralaba Rocky dan Rambo, sedangkan Schwarzenegger membangun popularitas lewat The Terminator, Commando, dan Predator. Keduanya terus berusaha menghadirkan film yang lebih besar dan spektakuler.

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Stallone bahkan menggambarkan persaingan tersebut sebagai dorongan untuk membuat aksi yang semakin megah, senjata yang lebih besar, hingga adegan pertarungan yang lebih intens. Hubungan mereka dahulu sangat kompetitif, baik di depan maupun di luar layar. Bahkan, keduanya pernah kesulitan tampil bersama untuk menyampaikan pidato atau presentasi.

Titik Balik Karir dan Perpindahan Sektor

Titik balik hubungan mereka terjadi pada 2003, ketika Schwarzenegger mengumumkan pencalonannya sebagai gubernur California. Keputusan tersebut membuatnya tidak lagi bersaing secara langsung dengan Stallone dalam industri film. Rivalitas itu berlangsung selama sekitar 20 tahun sebelum akhirnya mencair ketika Schwarzenegger mulai meninggalkan dunia perfilman untuk terjun ke politik.

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Dalam wawancara terbaru, Stallone akhirnya menceritakan alasan persaingan tersebut mulai berakhir. Mengutip laporan Variety, Stallone membahas kisah perseteruannya dengan Schwarzenegger saat tampil dalam podcast The Rest Is Entertainment. Ia mengungkapkan dinamika hubungan mereka selama bertahun-tahun dalam dunia Hollywood.

Dampak bagi Fans dan Warisan Sinematik

Keputusan Schwarzenegger untuk memasuki arena politik secara langsung mengubah dinamika persaudaraan profesional antara dua ikon budaya pop tersebut. Hal ini mengakhiri kompetisi ketat untuk proyek-proyek film blockbuster yang sebelumnya mendefinisikan karier mereka.

Bagi para penggemar sinema, pengakuan Stallone ini memberikan konteks baru tentang bagaimana dua superstar tersebut saling mendorong satu sama lain mencapai puncak karier mereka. Kompetisi sehat tersebut berkontribusi pada era keemasan film aksi di awal hingga akhir abad ke-20.