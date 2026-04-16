Syekh Ahmad Al Misry Dikabarkan Kabur ke Mesir di Tengah Kasus Pelecehan Seksual Sesama Jenis yang Kembali Mengemuka

Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama Syekh Ahmad Al Misry kembali ramai diperbincangkan publik setelah sempat dianggap selesai. Laporan baru dari salah satu korban di Mesir mengungkap fakta mengejutkan yang membuat kasus ini kembali diangkat ke permukaan. Saat ini, total ada lima korban yang merupakan santri penghafal Alquran dan telah membawa kasus ini ke ranah hukum dengan laporan resmi ke Bareskrim Polri pada November 2025. Syekh Ahmad Al Misry sendiri diketahui berada di Mesir, sehingga pihak korban berharap adanya kerja sama lintas negara untuk memulangkan terlapor.

Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama Syekh Ahmad Al Misry kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Perkara ini sebelumnya sempat dianggap telah selesai setelah adanya proses klarifikasi internal pada tahun 2021. Kala itu, pihak yang diduga melakukan pelanggaran dikabarkan telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pernyataan tersebut sempat disampaikan oleh Ustaz Abi Makki dalam sebuah konferensi pers yang dikutip dari tayangan YouTube pada Jumat, 17 April 2026. Namun, cerita berlanjut ketika Ustazah Oki bertemu dan melakukan wawancara dengan salah satu korban yang berada di Mesir. Dari percakapan tersebut, terungkap fakta baru yang mengejutkan, sehingga memicu kasus ini kembali diungkit. Temuan dari wawancara Ustazah Oki tersebut mendorongnya untuk segera mengambil langkah cepat. Ia menghubungi sejumlah rekan ustaz, termasuk Ustaz Abi Makki, untuk menyampaikan informasi yang dianggap sangat serius. Ustaz Abi Makki menuturkan, "Ustazah Oki itu langsung sampaikan ke kami, simpel jawabannya, 'Abi Makki, ternyata dia belum sembuh.'" Pernyataan ini menjadi titik balik penting yang kembali menggerakkan para tokoh agama untuk mengumpulkan bukti-bukti baru dan keterangan lebih lanjut dari para korban. Informasi yang sebelumnya tersebar mulai disatukan kembali untuk memastikan gambaran kasus secara utuh dan akurat. Diketahui bahwa jumlah korban dalam kasus ini telah mencapai lima orang, dan seluruhnya merupakan santri penghafal Alquran. Para korban akhirnya sepakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum setelah menyadari bahwa dugaan perbuatan tersebut masih berlanjut dan belum terhenti. Laporan resmi telah diajukan ke Bareskrim Polri pada bulan November 2025, dan saat ini kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, muncul informasi bahwa Syekh Ahmad Al Misry diketahui berada di Mesir. Kondisi ini menimbulkan harapan besar dari pihak korban agar adanya kerja sama lintas negara yang memadai, sehingga terlapor dapat dihadirkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum. Kembalinya kasus ini ke permukaan menimbulkan berbagai spekulasi dan perhatian dari masyarakat luas. Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang tokoh agama dan santri penghafal Alquran ini dianggap sebagai masalah yang sangat serius dan perlu ditangani dengan tuntas. Upaya untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari para korban, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum, menjadi kunci utama dalam penanganan kasus ini. Pihak berwenang diharapkan dapat memproses laporan ini secara profesional dan adil, demi memberikan kepastian hukum bagi para korban dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Keberadaan Syekh Ahmad Al Misry di Mesir tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses hukum, namun harapan akan kerja sama internasional yang efektif tetap tinggi agar keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja, terutama yang berada dalam lingkungan pendidikan keagamaan, agar mereka merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Penanganan yang transparan dan akuntabel akan sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama dan menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan kasus ini





Syekh Ahmad Al Misry Pelecehan Seksual Sesama Jenis Santri Mesir

