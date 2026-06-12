Syarat Penting dan Dampak Positif Kemitraan Kopdes Merah Putih dengan SPPG

Artikel ini membahas tentang syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih sebelum ditugaskan sebagai pemasok utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga memberikan informasi tentang dampak positif kemitraan ini.

Ekonom CORE Indonesia menyoroti pentingnya Kopdes Merah Putih memenuhi sejumlah syarat krusial agar dapat berperan optimal sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan.

Syarat pertama yang krusial adalah penugasan harus didasarkan pada rekam jejak usaha yang terbukti, bukan sekadar status badan hukum koperasi. Selain itu, Kopdes Merah Putih harus memiliki pengalaman usaha yang memadai, menunjukkan kemampuan operasional yang solid, dan memenuhi syarat kapasitas agregasi hasil pertanian, penyimpanan, dan distribusi. Syarat ketiga yang tak kalah penting adalah terpenuhinya standar keamanan pangan dan konsistensi mutu produk. Syarat keempat adalah penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi.

Pemerintah perlu memastikan kesiapan usaha koperasi secara menyeluruh sebelum penugasan sebagai pemasok MBG. Selain itu, keterlibatan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar produsen di tingkat desa, dan meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Ketahuilah syarat dan dampak positif kemitraan ini





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