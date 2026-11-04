Syarat Lengkap BSU 2026: Gaji Maksimal Rp 3,5 Juta dan Total Bantuan Rp 900 Ribu

Pemerintah resmi menetapkan syarat BSU 2026 untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta. Total bantuan sebesar Rp 900 ribu dibayarkan sekaligus.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengkonfirmasi ketentuan resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Program stimulus ekonomi ini dirancang khusus untuk membantu menjaga daya beli para pekerja di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Besaran total bantuan yang akan diterima oleh setiap penerima ditetapkan sebesar Rp 900 ribu.

Kriteria Penerima BSU 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa syarat utama adalah status Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, peserta harus terdaftar aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026. Pendaftaran aktif ini menjadi kunci validasi data sebelum dana dicairkan.

Also read BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek 5 Syarat Pekerja yang Berhak Menerimanya

Batas penghasilan juga menjadi faktor penentu kelayakan menerima bantuan tersebut. Acuan gaji yang digunakan adalah penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemnaker menetapkan batas gaji maksimal sebesar Rp 3,5 juta atau mengikuti upah minimum di wilayah tertentu jika nilainya lebih tinggi.

Bagi pekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten atau kota di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat. Penyesuaian ini dilakukan dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika wilayah tidak menetapkan UMK, maka upah minimum provinsi (UMP) menjadi acuan utama perhitungan.

Advertisement

Mekanisme Pembayaran dan Jumlah Dana

Besaran BSU 2026 dihitung berdasarkan skema Rp 300 ribu per bulan selama periode tiga bulan. Perhitungan matematis ini menghasilkan total bantuan sebesar Rp 900 ribu untuk setiap penerima yang memenuhi semua kriteria. Jumlah ini merupakan nominal tetap yang tidak bergantung pada fluktuasi gaji harian atau mingguan.

Pembayaran dana bantuan tidak dilakukan secara bertahap setiap bulannya. Sebaliknya, seluruh nominal Rp 900 ribu akan disalurkan sekaligus dalam satu kali transaksi. Mekanisme pembayaran sekaligus ini bertujuan untuk memberikan dampak instan terhadap kebutuhan mendesak para pekerja menjelang akhir tahun.

Sistem pencairan dana ini merupakan bagian integral dari skema penyaluran bantuan subsidi upah. Tujuannya jelas untuk membantu mempertahankan stabilitas daya beli masyarakat pekerja di masa-masa krusial tahun 2026. Transparansi mekanisme pembayaran ini memastikan tidak ada keraguan mengenai waktu penerimaan dana.

Pengecualian Kelompok Tertentu

Terdapat beberapa kelompok pekerja yang secara eksplisit tidak berhak menerima BSU 2026. Ketentuan ini mencakup aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Status pegawai negeri dan militer tidak termasuk dalam cakupan program bantuan ini.

Penghalang lain bagi penerimaan bantuan adalah status penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Individu yang sedang memperoleh PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan dinyatakan tidak eligible. Kebijakan pengecualian ganda ini mencegah tumpang tindih bantuan sosial pemerintah kepada satu rumah tangga.

Advertisement

Informasi klarifikasi mengenai larangan ini disampaikan langsung oleh Indah Anggoro Putri. Pernyataan resminya menegaskan bahwa ASN, prajurit TNI, anggota Polri, serta penerima PKH aktif tidak akan masuk dalam daftar distribusi dana.

Dasar Hukum dan Implementasi

Seluruh kriteria dan mekanisme penerima BSU 2026 telah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Dokumen peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja Buruh.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 secara resmi ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal pengundangan tersebut. Legalitas kuat ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran.

Implementasi aturan baru ini menandai langkah konkret pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi terkini. Dengan batasan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta, fokus bantuan tertuju pada segmen pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah. Data basis BPJS Ketenagakerjaan menjadi alat verifikasi utama untuk memastikan ketepatan sasaran program.