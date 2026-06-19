Syarat & Ketentuan Apresiasi Spesial di KOMPAS.com

KOMPAS.com memiliki fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca untuk memberikan kontribusi finansial kepada situs web. Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

KOMPAS.com memiliki fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca untuk memberikan kontribusi finansial kepada situs web melalui platform resmi. Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Kontribusi ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com, tetapi pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

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KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com. KOMPAS.com berhak untuk mengubah syarat & ketentuan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pembaca yang menggunakan Apresiasi Spesial dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat & Ketentuan

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