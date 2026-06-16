KOMPAS.com memberikan informasi tentang syarat dan ketentuan Apresiasi Spesial, fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.

Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com. Kontributor tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian dana kontribusi yang telah diberikan.

KOMPAS.com berhak mengubah atau menambah syarat & ketentuan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat Dan Ketentuan

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