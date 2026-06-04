Syarat dan Ketentuan Apresiasi Spesial

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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Syarat Dan Ketentuan Teknologi

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Syarat & Ketentuan Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.comKOMPAS.com mengumumkan kebijakan dan ketentuan untuk fitur Apresiasi Spesial, yaitu mekanisme dukungan finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini bertujuan mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi, serta menegaskan bahwa kontribusi tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten redaksi.

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Syarat & Ketentuan Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.comKOMPAS.com mengumumkan fitur Apresiasi Spesial yang merupakan dukungan finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten dan kebijakan redaksi. Kontribusi digunakan untuk keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak memberikan laporan penggunaan dana secara individual. Semua pesan dalam kolom komentar melalui kurasi; pesan ofensif atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Fitur ini tidak dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Data pribadi diperlakukan sesuai kebijakan privasi. Pembayaran diproses oleh penyedia pihak ketiga dengan standar keamanan. Dengan menggunakan fitur, pembaca dianggap menyetujui syarat ini. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan fitur. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja atau kewajiban kontraktual antara Kontributor dan KOMPAS.com.

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Syarat & Ketentuan Apresiasi SpesialApresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

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