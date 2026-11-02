Syahrini Luncurkan Program Kemanusiaan Incess for Humanity bersama Dompet Dhuafa

Syahrini bersama Dompet Dhuafa luncurkan program kemanusiaan Incess for Humanity di Bogor dengan 11 bidang bantuan, mulai pendidikan hingga bencana.

Penyanyi Syahrini bersama Dompet Dhuafa meluncurkan program kemanusiaan Incess for Humanity di Zona Madina, Parung, Bogor, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Program sosial ini mencakup 11 bidang bantuan yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penanganan bencana.

Dalam kegiatan peluncuran tersebut, Syahrini dan jajaran pimpinan Dompet Dhuafa berfoto bersama. Kegiatan ini digelar di Bogor pada hari Sabtu yang sama dengan waktu peluncuran program.

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Sebelum peluncuran ini, Syahrini baru saja merilis lagu berjudul Kau Yang Utama. Ia juga tampil di panggung festival musik Pestapora 2026. Kegiatan sosial ini menambah rangkaian aktivitas Syahrini di luar dunia musik.

Rincian 11 Program Bantuan Incess for Humanity

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, terdapat program Anak Indonesia Sehat, Lansia Berdaya Guna, dan Santunan Anak Yatim. Akses pendidikan didukung melalui Beasiswa Peduli Generasi Muda.

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Kepedulian di bidang keagamaan diwujudkan melalui Sedekah Al-Qur'an, Peduli Guru Ngaji, dan Berbagi Zakat Fitrah. Pemberdayaan ekonomi dilakukan lewat program Mustahik to Muzaki yang bertujuan membantu penerima bantuan mencapai kemandirian ekonomi.

Program kebencanaan meliputi Indonesia Siap Siaga untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta Peduli Karhutla bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, program Cinta Palestina menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.

Penyaluran Parsel untuk 250 Penerima Manfaat

Kehadiran Incess for Humanity ditandai dengan penyaluran parsel kepada 250 penerima manfaat. Mereka terdiri atas anak yatim dan lansia dari keluarga dhuafa.

Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Syahrini tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung berbagai upaya sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam jangka yang lebih luas.

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Harapan Syahrini untuk Kebermanfaatan Sosial

Syahrini berharap langkah kecil yang dilakukan pada hari peluncuran dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan manfaat. Ia menilai kebahagiaan yang dibagikan kepada orang lain memiliki arti yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan untuk diri sendiri.

Ia juga menyampaikan harapan agar kebermanfaatan dirasakan oleh mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Menurut Syahrini, keterlibatannya dalam kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.