Kepala Badkomgov Syahganda Nainggolan meluruskan pernyataan bahwa Arif Kurniawan adalah aktor intelektual makar terhadap Listyo Sigit. Ia menegaskan hanya ada indikasi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ( Badkomgov) Syahganda Nainggolan secara resmi telah mengeluarkan klarifikasi terkait kontroversi pernyataannya yang menyebutkan nama Arif Kurniawan dalam konteks dugaan makar yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan awal yang mengaitkan Arif Kurniawan sebagai aktor intelektual di balik tuduhan tersebut kini dikoreksi secara tegas oleh pejabat setingkat direktur jenderal tersebut.

Perluasan informasi ini disampaikan langsung oleh Syahganda Nainggolan di wilayah Solo pada hari Sabtu, 28 November 2026. Langkah koreksi ini diambil untuk memastikan bahwa narasi publik mengenai peran Arif Kurniawan dalam kasus hukum yang sedang berkembang tidak salah tafsir, dengan menegaskan batas antara tuduhan langsung dan dugaan yang masih dalam tahap penyelidikan awal.

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Perbedaan Antara Tuduhan Dan Indikasi

Syahganda Nainggolan menegaskan dengan bahasa yang jelas bahwa ia tidak pernah menyebut nama Arif Kurniawan secara eksplisit sebagai aktor intelektual yang merancang atau memimpin operasi makar tersebut. Sebaliknya, ia mengakui bahwa penggunaan kata-kata dalam pernyataan sebelumnya mungkin menimbulkan kesan bahwa ada kepastian hukum yang belum terjadi, sehingga ia meminta adanya pelurusan informasi yang segera dilakukan kepada media dan publik luas.

Pernyataan resmi dari Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa yang ia sampaikan sebelumnya hanyalah sebatas indikasi. Dalam komunikasi publik, perbedaan antara menyebutkan nama seseorang sebagai pelaku terbukti secara hukum versus menyebutkan adanya indikasi kuat berdasarkan data awal merupakan perbedaan yang sangat krusial. Ia menegaskan bahwa kata kunci yang ia gunakan sebelumnya merujuk pada level kedekatan dan posisi, bukan level kepastian pelaku.

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Posisi Arif Kurniawan Dalam Proses Hukum

Penjelasan mengenai dasar munculnya indikasi tersebut dikaitkan secara langsung oleh Syahganda Nainggolan dengan posisi hukum dan sosial yang dimiliki oleh Arif Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa Arif Kurniawan, yang dikenal sebagai penguasa tambang, termasuk dalam kelompok pihak yang diperiksa oleh otoritas terkait. Status sebagai pihak yang diperiksa otomatis menempatkan seseorang dalam kategori yang memiliki potensi indikasi, namun tidak serta merta menjadikannya terdakwa utama dalam tahap ini.

Faktor penguat dari indikasi tersebut adalah kedekatan pribadi dan profesional yang dimiliki oleh Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa karena Arif Kurniawan adalah bagian dari orang-orang yang sangat dekat dengan Pak Listyo Sigit dan berada dalam lingkaran terdekat, maka secara logika penyelidikan, individu tersebut bisa masuk dalam daftar orang yang terindikasi terkait kegiatan yang dituduhkan.

Konteks Awal Dan Isu Tambang

Pernyataan awal yang memicu permintaan klarifikasi ini sebelumnya mengarahkan kecurigaan kepada penguasa tambang bernama Arif Kurniawan. Dalam narasi awal, ada asumsi kuat bahwa kepentingan bisnis di sektor pertambangan yang dikendalikan oleh Arif Kurniawan mungkin memiliki keterkaitan dengan motif di balik dugaan makar. Namun, dalam koreksinya, Syahganda Nainggolan berusaha memisahkan antara peran ekonomi Arif Kurniawan dengan tuduhan politik makar yang serius.

Penegasan bahwa Arif Kurniawan hanya "terindikasi" bukan berarti ia dibebaskan dari segala pertanyaan, melainkan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan. Kedekatan dengan Listyo Sigit Prabowo menjadi variabel utama yang membuat nama Arif Kurniawan muncul dalam diskusi awal, namun bukti yang menghubungkan kedekatan tersebut secara langsung dengan perencanaan makar masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

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Dampak Publik Dan Proses Selanjutnya

Klarifikasi ini penting untuk melindungi nama baik pihak-pihak yang terlibat dan memastikan integritas proses hukum berjalan tanpa gangguan prasangka publik yang berlebihan. Dengan meluruskan pernyataan, Syahganda Nainggolan berharap agar fokus masyarakat kembali pada proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan fakta, bukan pada spekulasi media yang mungkin telah mengubah nuansa "indikasi" menjadi "tuduhan pasti".

Proses penyelidikan terhadap dugaan makar yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemungkinan akan terus berlanjut dengan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan erat, termasuk mereka yang berada di lingkaran terdekat seperti yang disebutkan dalam indikasi awal. Seluruh pihak diharapkan bersabar menunggu hasil akhir dari proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.