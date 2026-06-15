Swedia Menghancurkan Tunisia 5-1 di Piala Dunia 2026

Timnas Swedia membuktikan mereka pantas berlaga di Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan timnas Tunisia dengan skor 5-1 di Stadion Monterrey, Meksiko, Senin (15/6/2026). Tendangan roket Ayari dan duet lini serang Isak-Gyokeres menjadi senjata utama Swedia dalam membongkar benteng pertahanan Tunisia yang terkenal solid.

Timnas Swedia membuktikan mereka pantas berlaga di Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan timnas Tunisia dengan skor 5-1 di Stadion Monterrey, Meksiko, Senin (15/6/2026). Tendangan roket Ayari dan duet lini serang Isak-Gyokeres menjadi senjata utama Swedia dalam membongkar benteng pertahanan Tunisia yang terkenal solid.

Swedia menang melalui gol Yasin Ayari dan satu gol masing-masing dari Alexander Isak, Viktor Gyökeres, dan Mattias Svanberg, sementara Tunisia hanya mampu membalas melalui gol Omar Rekik. Kemenangan ini membuktikan bahwa Swedia pantas berlaga di Piala Dunia 2026, setelah mereka mengalami perjalanan panjang untuk lolos ke turnamen empat tahunan tersebut. Mereka harus menghadapi tantangan pertama mereka menghadapi timnas Tunisia, yang memiliki performa impresif selama kampanye kualifikasi Piala Dunia.

Tunisia menjalani babak kualifikasi zona Afrika dengan memukau, memenangi sembilan laga dan satu imbang, serta mengumpulkan 28 dari 30 poin maksimal yang dapat diraih. Pertahanan yang kokoh dan disiplin menjadi keunggulan tim berjuluk





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Piala Dunia 2026 Swedia Tunisia Sepak Bola

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