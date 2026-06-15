Swedia unggul di grup F Piala Dunia 2026 berkat lima gol, termasuk brace Yasin Ayari yang viral. Sementara itu, pelatih Iran Amir Ghalenoei menuding politisasi Amerika Serikat dalam turnamen, menambah ketegangan di dunia sepak bola.

Swedia memulai debutnya di grup F Piala Dunia 2026 dengan kemenangan gemilang 5-1 atas Tunisia. Tim asuhan pelatih Graham Potter langsung menunjukkan agresivitas sejak peluit pertama, mencetak lima gol melalui Yasin Ayari (brace), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, dan Mattias Svanberg.

Gol pertama Ayari datang pada menit ke‑7, diikuti dua menit kemudian oleh Gyökeres. Tunisia hanya mampu memperkecil selisih dengan sundulan Omar Rekik menjelang jeda pertama. Babak kedua kembali dikuasai Swedia; Isak menambah angka pada menit ke‑55, sementara Ayari menutup pertandingan dengan gol ke‑6 pada tambahan waktu pertama. Selebrasi Ayari yang meliputi sujud syukur di tepi lapangan menjadi viral karena ia memiliki akar keluarga Tunisia dan Maroko, menambah dimensi emosional pada penampilannya.

Kemenangan ini menempatkan Swedia di puncak klasemen sementara grup F dengan tiga poin dan selisih gol +4, mengungguli Belanda dan Jepang yang masing‑masing mencatat hasil imbang 2-2 pada laga pembuka mereka. Di luar sorotan lapangan, dunia sepak bola menghadapi dinamika politik yang mengancam kualitas kompetisi. Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei, menyatakan pandangannya bahwa Piala Dunia 2026 akan mengalami kemunduran karena politisasi yang dipicu oleh Amerika Serikat.

Ia menuding adanya intervensi finansial yang melibatkan dana miliaran dolar, yang diklaim berasal dari Iran, untuk memengaruhi proses seleksi tim. Kritik tersebut menambah ketegangan di antara federasi sepak bola, terutama setelah FIFA mendapat sorotan atas keputusan-keputusan kontroversialnya. Sementara itu, Real Madrid mengumumkan kedatangan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea, menambah kedalaman skuad Spanyol menjelang fase grup. Berita lain yang menarik perhatian adalah pergeseran identitas pemain internasional.

Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi menjadi mualaf menjelang pernikahannya dengan Jennifer Coppen pada 13 Juni 2026, menandai perubahan pribadi yang dilaporkan secara luas di media sosial. Di sisi lain, timnas Iran menanggapi kritikan terhadap FIFA melalui unggahan Mehdi Taremi, yang menyuarakan ketidakpuasan atas perlakuan terhadap Team Melli menjelang laga melawan Selandia Baru. Sementara itu, pertandingan Jerman melawan Curacao berlangsung dengan skor meyakinkan 7‑1, menegaskan dominasi Eropa di turnamen.

Di luar arena olahraga, Polres Bandara Soekarno‑Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba sabu seberat hampir empat ton, dan Samsung menguji lapisan kaca 60 mikron pada Galaxy Z Fold untuk meningkatkan ketahanan layar. Semua peristiwa ini menggambarkan kompleksitas dunia sepak bola modern, di mana prestasi di lapangan bersanding dengan dinamika politik, identitas budaya, dan inovasi teknologi





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Swedia\ \Tunisia Yasin Ayari Iran Politik Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Swedia vs Tunisia 15 Juni 2026Preview Swedia vs Tunisia di Piala Dunia 2026. Analisis performa, kondisi skuad, dan prediksi skor laga pembuka Grup F.

Read more »

Duel Sengit Swedia vs Tunisia: Pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di MeksikoSaksikan adu kekuatan Eropa dan Afrika saat Swedia dan Tunisia berhadapan di laga perdana Grup F Piala Dunia 2026. Siapa akan unggul di Stadion BBVA Meksiko?

Read more »

Piala Dunia 2026: Alasan Yasin Ayari Tak Selebrasi Saat Cetak Gol di Laga Swedia Vs TunisiaGelandang Swedia Yasin Ayari memilih tidak merayakan gol pembukanya ke gawang Tunisia di Piala Dunia 2026 karena ikatan darah ayahnya yang berasal dari negara tersebut.

Read more »

Hasil Piala Dunia 2026: Swedia Kalahkan Tunisia 5-1, Yasin Ayari Cetak Gol Pembuka dan PenutupSwedia mengalahkan Tunisia 5-1 pada laga Grup F Piala Dunia 2026.

Read more »