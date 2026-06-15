Timnas Swedia menunjukkan keunggulan yang mengesankan dengan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia dalam laga Grup F Piala Dunia 2026. Gol-gol dari Yasin Ayari dua kali, Alexander Isak, Viktor Gyokeres, dan Mattias Svanberg serta satu gol Tunisia dari Montassar Talbi menjadikan Swedia memuncaki grup. Article ini merangkum momen-momen kunci, including VAR controversy pada gol Svanberg, kesalahan kiper Chamakh, danFormasi Swedia yang efektif, sementara Tunisia harus mengakui ketidakmampuan bersaing.

Dalam pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 , timnas Swedia menunjukkanPerformance superior dalam menghadapi Tunisia di Senin, 15 Juni 2026. Swedia langsung menguasai pertandingan sejak detik pertama, menekan pertahanan Tunisia dengan agresif.

Gol pertama dicetak pada menit ke-7 melalui Yasin Ayari yang memanfaatkan kesalahan kiper Tunisia, Chamakh, dari umpan panjang Victor Lindelof. Ayari melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengisi sudut kiri atas gawang. Tunisia尽管 tertinggal, mencoba merespons dan pada menit ke-13 hampir menyamakan kedudukan lewat serangan Saad yang mengirim umpan ke Ben Slimane, namun tembakan pertama sang gelandang berhasil diparol dengan gumilang oleh kiper Swedia, Kristoffer Nordfeldt. Pada menit ke-30, Swedia berhasil menggandakan keunggulan melalui Alexander Isak.

Kerja sama apik antara Viktor Gyokeres dan Isak mengakibatkan penyerang Liverpool itu berhasil menempuh jalur dari sisi kiri dan melepaskan tembakan rendah yang gagal dihentikan oleh Chamakh, sehinggascore menjadi 2-0. Meski demikian, Tunisia tidak menyerah dan pada menit ke-43 berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Hannibal Mejbri yang mengirim umpan silang yang disundul Rekik melewati Nordfeldt. Gol tersebut membuat pertandingan kembali hidup menjelang jeda, namun hingga akhir babak pertama, Swedia tetap mempertahankan keunggulan 2-1.

Pada babak kedua, Tunisia kembali mengancam pada menit ke-50 lewat tembakan Hannibal Mejbri yang diselamatkan Nordfeldt dengan tangkapan dua tangan tepat di garis gawang. Swedia kemudian memperluas keunggulan pada menit ke-59 setelah memanfaatkan kesalahan fatal Tunisia. Ellyes Skhiri kehilangan bola saat ditekan Isak, sebelum Gyokeres menyambut umpan rekan.setTimeout dengan penyelesaian keras, menjadikan score 3-1. Meski memiliki peluang tambahan, termasuk tembakan Gyokeres yang melenceng di menit ke-66 dan kombinasi di menit ke-68 yang tidak disambut Gyokeres, Swedia masih belum menambah gol.

Drama terjadi pada menit ke-84 ketika Mattias Svanberg mencetak gol yang awalnya dianulir karena offside, namun setelah tinjauan VAR, wasit mengubah keputusan dan mengesahkan gol karena sentuhan Isak di awal serangan dianggap tidak offside, sehingga Swedia unggul 4-1. Masuk waktu injury time, tepatnya menit ke-90+6, Yasin Ayari menutup pesta gol dengan tembakan keras ke pojok gawang setelah memanfaatkan rebutan, mencetak gol keduanya dan mengamankan kemenangan 5-1 untuk Swedia.

Kemenangan telak ini membuat Swedia memuncaki klasemen Grup F dengan tiga poin, sementara Tunisia berada di posisi dasar. Starting XI Swedia (3-4-1-2) dengan Nordfeldt, Lindelof, Hien, Lagerbielke, Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Bernhardsson, Nygren, Isak, Gyokeres. Tunisia (4-2-3-1) dengan Chamakh, Ben Hamida, Rekik, Talbi, Valery, Skhiri, Khedira, Abdi, Mejbri, Ben Slimane, Saad. Artikel ini juga menyitir info tentang pertandingan lain, yakni pertandingan antara Belanda dan Jepang di Grup E yang berakhir imbang dan bagaimana Jepang melalui status sebagai kuda hitam.

Namun fokus utama tetap pada laga Swedia vs Tunisia yang disajikan secara detail dengan narasi kronologis dari Goals, Assist, Reaksi sampai Lineup. Ce乳液 penulis memastikan setiap momen penting tersampaikan: Gol-gol Swedia oleh Ayari (2), Isak, Gyokeres, Svanberg, serta gol Tunisia oleh Rekik. Penjelasan tentang penyebab Each gol, momen-momen krusial seperti penyelamatan Nordfeldt, kesalahan Chamakh, kesalahan Skhiri, keputusan VAR yang kontroversial pada gol Svanberg, dan faktor kecepatan serangan Swedia yang efektif.

Kemenangan ini memperkuat positioning Swedia sebagai calon lolos dari Grup F, sementara Tunisia harus berbenah setelah debut yang XX di Piala Dunia 2026. Artikel ini disusun dengan bahasavid News standar, menggunakan istilah sepakbola yang populer, danSumber foto AP. Tidak ada cap header atau panel navigasi yang mengganggu aby fokus pada konten berita. Juga tidak ada repeat "Read more" atau iklan.

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