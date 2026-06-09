Suzuki Targetkan Afrika sebagai 'India Berikutnya' dengan Penjualan 150 Ribu Unit pada 2030

Perusahaan otomotif Jepang Suzuki melihat Afrika sebagai pasar potensial besar, menargetkan penjualan 150 ribu unit pada tahun fiskal 2030, didorong oleh pertumbuhan populasi dan ekonomi.

Perusahaan otomotif asal Jepang Suzuki Motor Corporation tengah mengincar Afrika sebagai pasar strategis yang disebutnya sebagai ' India Berikutnya'. Target ambisius ini diumumkan saat perusahaan menetapkan sasaran penjualan sekitar 150 ribu unit kendaraan pada tahun fiskal 2030, meningkat sekitar 20 persen dari capaian saat ini.

Pasar mobil baru di Afrika diperkirakan mencapai 1,4 juta unit per tahun, dan Suzuki telah menguasai sekitar 9 persen pangsa pasar dengan penjualan sekitar 127 ribu kendaraan. Menurut laporan Kyodo News, Suzuki memandang Afrika memiliki potensi besar karena pertumbuhan populasi yang pesat, perkembangan ekonomi yang terus meningkat, serta tingginya permintaan kendaraan yang terjangkau dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan.

Saat ini, jumlah penduduk Afrika telah melampaui 1,5 miliar jiwa dan diperkirakan mencapai 2,5 miliar jiwa pada tahun 2050, menciptakan peluang pasar yang sangat besar bagi industri otomotif. Sebagian besar kendaraan Suzuki yang dijual di Afrika diproduksi di India, menjadikan kedekatan geografis sebagai faktor kunci dalam memenuhi permintaan. Strategi ini sejalan dengan rencana Suzuki untuk memperkuat peran India sebagai pusat produksi dan ekspor global untuk negara-negara berkembang. Suzuki secara khusus fokus pada pengembangan pasar di kawasan Afrika Sub-Sahara.

Model sedan kompak Dzire mengalami peningkatan penjualan signifikan di Pantai Gading, didorong oleh permintaan tinggi untuk layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, model SUV kompak Fronx mendapat sambutan positif di Afrika Selatan berkat karakter berkendara yang sesuai preferensi konsumen setempat. Nigeria dan Ethiopia juga dianggap sebagai pasar yang menjanjikan, mengingat pertumbuhan populasi dan ekonomi yang diperkirakan terus meningkat.

Untuk memperkuat eksistensi merek, Suzuki aktif membangun jaringan dealer dan layanan purnajual, serta menjadi sponsor kompetisi sepak bola populer di Afrika sejak tahun lalu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan merek dan mendukung target penjualan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, Suzuki optimistis dapat memanfaatkan potensi besar pasar Afrika dan memperkuat posisinya di industri otomotif global.

Pasar Afrika menawarkan peluang bagi kendaraan yang tangguh, irit bahan bakar, dan mudah dirawat, sesuai dengan keunggulan produk Suzuki yang telah terbukti di negara berkembang lainnya





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Suzuki Afrika Ekspansi Pasar Mobil India

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