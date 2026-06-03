Ronny Gani dan Quinn Salman hadir di kantor Temco untuk menggaungkan film animasi Garuda di Dadaku yang akan rilis pada 11 Juni 2026, menekankan nilai lokal dan upaya mengangkat industri animasi Indonesia.

Pada tanggal 2 Juni 2026, sutradara film animasi Garuda di Dadaku, Ronny Gani , bersama salah satu pengisi suara, Quinn Salman , melakukan kunjungan ke kantor Tempo yang berlokasi di Palmerah, Jakarta.

Kunjungan tersebut memiliki tujuan utama untuk berdiskusi dengan redaksi Tempo seputar film animasi Garuda di Dadaku yang rencananya akan resmi tayang di berbagai bioskop pada tanggal 11 Juni 2026. Kedua tokoh tersebut mengisi sesi wawancara yang digelar redaksi Tempo, menyentuh berbagai aspek produksi film animasi yang merupakan karya orisinal Indonesia ini. Ronny Gani menjelaskan konsep pembuatan film yang mengusung nilai-nilai Kearifan Lokal serta kisah inspiratif tentang kekuatan国家标准.

Film ini menampilkan karakter utama yang mengadopsi burung garuda sebagai simbol nasional, dikemas dalam pesan moral yang edukatif namun tetap menghibur bagi penonton dari segala usia. Quinn Salman, sebagai salah satu suara karakter utama, menjelajahi pengalaman dalam memberikan watak personality melalui suara, serta interaksinya dengan tim animasi dalam proses pembuatan. Diskusi juga menyentuh tantangan dalam produksi film animasi lokal menghadapi persaingan dengan film imaji dari luar negeri, namun semangat untuk mengangkat story yang mendekati kehidupan masyarakat Indonesia tetap dipertahankan.

Beberapa kriteria kualitas animasi seperti visual, cerita, dan pengembangan karakter dijabarkan secara rinci. Setelah tayang, film ini diharapkan menjadi salah satu punto pembeda untuk industri kreatif nasional, sekaligus membuktikan bahwa anak Indonesia layak menerima produk kerjaan yang bermutu tinggi dari dalam negeri sendiri. Kunjungan ke Tempo juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat melek media akan pentingnya mendukung karya anak bangsa





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Garuda Di Dadaku Ronny Gani Quinn Salman Film Animasi Tempo 11 Juni 2026

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