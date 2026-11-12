Susunan Timnas Arab Saudi Hadapi Korea Selatan Konfirmasi Donis

Georgios Donis konfirmasi formasi Timnas Arab Saudi vs Korea Selatan. Skuad lengkap tanpa absen termasuk Firas Al-Buraikan siap tempur di Doha, Jumat ini.

Pelatih asal Yunani Georgios Donis, yang menjabat sebagai direktur teknik tim nasional Arab Saudi, telah menetapkan strategi taktis dan susunan pemain utuh untuk menghadapi lawan berat, timnas Korea Selatan. Pertandingan persahabatan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat besok di Stadion Jassim bin Hamad yang berlokasi di ibu kota Qatar, Doha, sebagai bagian dari persiapan intensif menjelang agenda kompetisi internasional yang akan datang.

Konfirmasi Formasi dan Dilema Posisi Sayap

Jurnalis Arab Saudi Khalid Al-Shanif, yang merupakan pembawa acara program "Dawrina Ghair", mengonfirmasi bahwa Georgios Donis sudah hampir sepenuhnya memutuskan lineup utama. Satu-satunya keraguan yang tersisa pada diri pelatih berdarah Yunani tersebut terkait posisi sayap kiri, di mana ia harus mempertimbangkan pilihan antara Sultan Mandash dari Al-Hilal dan Ahmed Al-Ghamdi dari Al-Ittihad untuk mengisi celah tersebut.

Also read Georgios Donis Tetap Jabat Pelatih Timnas Arab Saudi

Untuk sepuluh posisi lainnya, dominasi pemain klub Al-Hilal terlihat sangat jelas dengan lima slot yang dikuasai oleh anggota klub tersebut. Penjaga gawang yang dipercaya adalah Mohammed Al-Owais, yang memimpin barisan pertahanan bersama dengan bek Hassan Tambakti dan bek kiri Mutaib Al-Harbi. Di lini tengah, dua gelandang andalan dari Al-Hilal yaitu Mohammed Kanno dan Nasser Al-Dawsari juga dipastikan mendapatkan tempat starter.

Kebangkitan Firas Al-Buraikan dan Skuad Lengkap

Kabar baiknya bagi para pendukung tim nasional, Arab Saudi akan menurunkan skuad lengkap tanpa ada seorang pun pemain yang absen dalam laga penting melawan Korea Selatan ini. Firas Al-Buraikan, penyerang asal Al-Ahli, telah resmi bergabung kembali dengan latihan tim untuk pertama kalinya selama masa jeda saat ini pada hari Rabu yang baru saja berlalu.

Advertisement

Kehadiran Firas Al-Buraikan di lapangan latihan menandai pemulihan penuh dari cedera yang sebelumnya ia alami. Ia sempat absen dari dua sesi latihan pertama karena menderita gangguan flu yang cukup serius, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keraguan di kalangan analis mengenai kemampuannya untuk tampil optimal di depan lawan Korea Selatan. Namun, kondisi fisik kini sudah pulih dan ia siap berkontribusi.

Keberadaan Firas Al-Buraikan ini menjadi penentu utama kelengkapan skuad, mengingat kehadiran bek kanan saud Abdulhamid yang bermain untuk klub Lens di Prancis juga telah dikonfirmasi ikut dalam latihan untuk pertama kalinya pada hari Selasa yang lalu. Gabungan kekuatan ini memastikan bahwa Georgios Donis memiliki akses penuh terhadap seluruh talenta terbaiknya.

Analisis Posisi dan Strategi Lini Bertahan

Di bagian jantung pertahanan, Abdulelah Al-Amri dari Al-Nassr akan memegang kendali utama dalam membangun permainan balik yang stabil. Sementara itu, saud Abdulhamid akan mengisi posisi bek kanan dengan tugas krusial untuk menutup sisi sayap lawan dan memulai serangan melalui operan silang. Konsolidasi lini tengah dan belakang ini diharapkan dapat menekan kreativitas pemain Korea Selatan.

Di lini serangan, kreativitas akan dititipkan kepada Musab Al-Juwayr dari Al-Qadsiah yang akan bermain bersisian dengan Mohammed Abu Al-Shamat. Duo kreatif ini beroperasi di belakang Firas Al-Buraikan sebagai penyerang utama. Susunan taktis ini dirancang untuk memaksimalkan interaksi antara gelandang kreatif dan striker yang sedang memulihkan forma.

Advertisement

Status Georgios Donis dan Jadwal Lanjutan

Di tengah fokus persiapan tim, isu seputar masa depan Georgios Donis di kursi kepelatihan masih terus bergulir. Sebelumnya, jurnalis Abdulrahman Al-Humaidi dari program "Nadina" di saluran "MBC 1" menyebutkan bahwa kepergian Donis dari jabatan direktur teknik adalah hal yang sudah dipastikan dengan persentase mencapai 99 persen. Namun, Donis membantah rumor tersebut dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadhiya".

DONIS menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan kabar beredar mengenai nasib profesionalnya dan hanya fokus mengembangkan timnas Arab Saudi. Pernyataan ini sejalan dengan penolakan keras dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang dikutip oleh saluran "Al-Ekhbariya". Federasi membantah keras kemungkinan pemecatan Donis, yang merupakan penolakan kedua setelah pernyataan serupa di bulan Oktober lalu.

Kabar rencana penggantian Donis dengan pelatih Spanyol Roberto Martinez sempat memantik kemarahan fans sepak bola Arab Saudi. Alasannya, waktu yang tersedia sebelum Piala Asia 2027 terasa sangat sempit. Penundaan turnamen Asia dari Januari hingga Desember tahun depan kini kembali memicu perdebatan, namun Federasi menegaskan kelanjutan kontrak Donis saat ini.

Setelah laga persahabatan melawan Korea Selatan, tim nasional Arab Saudi akan melanjutkan pemusatan latihan mereka di Doha. Langkah selanjutnya adalah menghadapi timnas Uzbekistan dalam laga persahabatan kedua yang dijadwalkan pada hari Selasa, 17 November mendatang. Seluruh perhatian kini tertuju pada bagaimana Georgios Donis mengeksekusi strategi tersebut dengan skuad yang sudah utuh.