Susunan Pemain Real Madrid Lawan AEK Athena: Vinicius Junior Jadi Kapten

Jose Mourinho tampilkan Vinicius Junior sebagai kapten Real Madrid lawan AEK Athena. Eder Militao kembali, Fede Valverde duduk di bangku cadangan dalam laga Liga Champions.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, secara resmi mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi AEK Athena. Laga penting ini diselenggarakan pada malam hari Rabu, Rabu, sebagai bagian dari pekan keempat fase liga di kompetisi Liga Champions Eropa.

Kevin Kembali Vinicius Junior dan Eder Militao

Vinicius Junior kembali ke skuad utama setelah absen dari pertandingan La Liga Spanyol. Pemain sayap asal Brasil ini mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Ia melanjutkan performa baik di kancah Eropa setelah tampil di laga melawan Leipzig pada pekan ketiga.

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Kehadiran Eder Militao juga menjadi sorotan utama. Pemain Brasil tersebut kembali dari cedera panjang. Ia akan berduet dengan Antonio Rudiger dalam formasi pertahanan pusat Real Madrid untuk menghadapi serangan AEK Athena.

Rotasi Posisi Denzel Dumfries dan Fede Valverde

Jose Mourinho membuat keputusan taktis dengan mengistirahatkan kapten Fede Valverde. Valverde tidak dimasukkan dalam susunan awal pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya sering diposisikan sebagai bek kanan.

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Pelatih asal Portugal ini mengandalkan Denzel Dumfries. Pemain Belanda ini akan menduduki posisi di sisi kanan pertahanan. Keputusan ini diambil untuk menyesuaikan strategi permainan melawan lawan.

Posisi Real Madrid dan Target Poin

Real Madrid saat ini menempati peringkat kelima di klasemen Liga Champions. Tim ini memiliki koleksi poin sebanyak sembilan poin. Mereka memiliki kesempatan untuk menyaingi Paris Saint-Germain yang memimpin klasemen sempurna.

Kemenangan dalam laga hari ini sangat krusial bagi Real Madrid. Hasil positif akan meningkatkan peluang mereka untuk bersaing di puncak klasemen kompetisi Eropa. Performa pemain kunci seperti Vinicius Junior dan Militao akan menentukan arah pertandingan.

Detail Formasi Pertahanan Real Madrid

Formasi pertahanan yang dipilih Mourinho sangat spesifik. Line belakang akan dipimpin oleh Eder Militao dan Antonio Rudiger. Denzel Dumfries dan Marc Cucurella melengkapi lini pertahanan tersebut.

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Kombinasi ini diharapkan mampu menahan gempuran serangan AEK Athena. Stabilitas pertahanan menjadi kunci bagi Real Madrid untuk meraih tiga poin penuh. Setiap kesalahan di lini belakang dapat berdampak besar pada hasil akhir pertandingan.