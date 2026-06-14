Susunan Pemain Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026

Pertandingan Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026 Grup C diprediksi sengit. Siapa yang akan menjadi penantang utama di grup neraka bersama Brasil dan Maroko?

Jelang laga krusial di Piala Dunia FIFA 2026, inilah susunan pemain Haiti vs Skotlandia yang akan bertanding di Boston Stadium, Amerika Serikat. Pertandingan Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026 Grup C diprediksi sengit.

Siapa yang akan menjadi penantang utama di grup neraka bersama Brasil dan Maroko? Pertandingan ini menjadi sorotan karena kedua negara berambisi meraih hasil maksimal di turnamen bergengsi tersebut. Para pelatih telah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi tantangan di lapangan hijau. Penggemar dipercaya menjadi kapten Skotlandia.

Kedua pemimpin ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan arahan bagi rekan-rekan setimnya sepanjang pertandingan. Fokus utama adalah bagaimana kedua tim akan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Tim nasional Haiti akan mengandalkan kapten sekaligus penjaga gawang berpengalaman, Johny Placide, untuk menjaga gawang mereka dari serangan lawan. Placide dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan memimpin lini belakang yang solid.

Kehadirannya diharapkan memberikan rasa aman bagi pertahanan Haiti. Lini belakang Haiti akan diperkuat oleh Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, dan Martin Experience. Kuartet ini akan bekerja sama untuk membendung setiap upaya serangan dari tim Skotlandia. Koordinasi yang baik antar pemain belakang menjadi kunci untuk menjaga gawang tetap aman sepanjang pertandingan.

Di sektor tengah, Jean-Ricner Bellegarde dan Danley Jean Jacques akan menjadi motor permainan Haiti, mengatur tempo dan mendistribusikan bola. Keduanya diharapkan mampu menciptakan peluang dan membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Kreativitas mereka akan sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan. Untuk lini serang, Haiti mempercayakan pada Louicius Deedson, Ruben Providence, Wilson Isidor, dan Frantzdy Pierrot.

Keempat penyerang ini memiliki kecepatan dan naluri gol yang tinggi, siap mengancam gawang lawan. Pelatih Sebastien Migne juga menyiapkan sejumlah pemain cadangan seperti Duckens Nazon dan Derrick Etienne untuk menambah daya gedor. Skotlandia juga akan tampil dengan formasi 4-4-2, menunjuk bek kiri Andy Robertson sebagai kapten tim yang akan memimpin di lapangan. Robertson adalah pemain kunci yang dikenal dengan kemampuan menyerang dan bertahannya yang seimbang.

Kepemimpinannya akan sangat vital bagi Skotlandia. Posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Angus Gunn, yang akan didukung oleh empat pemain belakang solid: Aaron Hickey, Andy Robertson, Grant Hanley, dan Jack Hendry. Lini pertahanan ini memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menghadapi tekanan dari penyerang Haiti. Mereka akan menjadi benteng pertama Skotlandia.

Di lini tengah, Skotlandia menurunkan Scott McTominay, John McGinn, dan Lewis Ferguson sebagai tumpuan permainan. Ketiga gelandang ini memiliki fisik yang kuat dan kemampuan menguasai bola yang baik. Mereka akan berperan penting dalam mengalirkan bola serta membantu pertahanan dan serangan. Pada sektor serang, Che Adams, Ben Doak, dan Lawrence Shankland menjadi andalan untuk membongkar pertahanan Haiti.

Ketiganya memiliki kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang. Pelatih Stephen Clarke juga memiliki opsi cadangan seperti Kieran Tierney dan Lyndon Dykes yang siap memberikan dampak positif dari bangku cadangan. Berikut adalah susunan pemain lengkap kedua tim yang akan berlaga di Boston Stadium, salah satu venue Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menggelar tujuh pertandingan, termasuk satu perempat final





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Piala Dunia 2026 Haiti Vs Skotlandia Susunan Pemain Grup C

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