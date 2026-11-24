Pedoman resmi Hari Guru Nasional 2026 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat mencakup jadwal, lokasi, dan protokol pakaian lengkap. Simak rincian acara upacara 25 November 2026.

Hari Guru Nasional 2026 resmi diperingati pada Rabu, 25 November 2026, dengan mengusung tema strategis Guru Hebat, Indonesia Kuat. Peringatan ini menjadi momen penting untuk menghargai dedikasi para pendidik dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Kemenristekdikti melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merilis pedoman resmi yang mengatur seluruh aspek pelaksanaan acara.

Jadwal Pelaksanaan Upacara Nasional 2026

Upacara bendera Hari Guru Nasional 2026 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, mulai pukul 07.30 waktu setempat. Pelaksanaan seremonial ini akan digelar secara serentak di berbagai lokasi strategis yang telah ditentukan oleh panitia. Lokasi upacara mencakup halaman kantor, lapangan terbuka, atau tempat lain yang disepakati bersama oleh masing-masing instansi.

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Tak hanya di dalam negeri, peringatan ini juga dilaksanakan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Satuan pendidikan yang berada di yurisdiksi luar negeri juga diinstruksikan untuk mengikuti prosesi ini. Koordinasi yang ketat memastikan seluruh elemen pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan manca negara melaksanakan upacara pada waktu yang sama.

Protokol Pakaian Batik Korps Pegawai

Peserta upacara wajib mengenakan pakaian resmi sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022. Pakaian utama yang digunakan adalah Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Ketentuan ini berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara dan tenaga pendidik yang terlibat dalam upacara bendera.

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Peserta pria mengenakan peci hitam polos dengan tinggi 10 cm. Kemeja batik KORPRI memiliki kerah leher berdiri dan terbuka dengan lengan panjang bermanset. Celana panjang hitam dipakai dengan model saku samping lurus dan lebar bagian bawah minimal 22 cm. Sepatu hitam wajib dikenakan untuk menyelesaikan penampilan seragam pria.

Aturan Busana Wanita dan muslimah

Peserta wanita mengenakan peci hitam dengan tinggi 5 cm yang menjadi ciri khas seragam resmi. Kemeja batik KORPRI wanita memiliki kerah leher tidur dan terbuka dengan dua kancing tanpa manset. Busana ini dilengkapi dengan dua saku dalam tertutup di bagian kiri dan kanan bawah untuk fungsionalitas praktis.

Anggota KORPRI muslimah mengenakan kerah leher model Shanghai yang tertutup sebagai alternatif yang sesuai dengan syariat. Bawahan yang digunakan可以是 rok atau celana panjang hitam dengan model yang disesuaikan. Kerudung bagi muslimah berwarna hitam dan harus disesuaikan dengan warna bawahan agar tetap rapi. Sepatu hitam menjadi penutup wajib untuk seluruh peserta wanita.

Susunan 17 Tahapan Upacara Resmi

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional 2026 mengatur 17 tahapan urut acara upacara secara detail. Urutan ini menjadi acuan baku bagi seluruh panitia dan peserta di seluruh Indonesia. Tahapan pertama dan utama adalah pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ritual ini menegaskan kembali komitmen nasionalisme dan pendidikan di setiap sudut negeri.

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Seluruh instansi pendidikan dan satuan kerja wajib mengikuti susunan acara ini secara ketat. Kehadiran pejabat fungsional guru juga tercatat sebagai bagian dari presensi penting. Pelantikan pejabat fungsional guru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, menjadi contoh awal dari rangkaian kegiatan sebelum hari H.

Dampak Sosialisasi dan Implementasi Tema

Tema Guru Hebat, Indonesia Kuat menjadi bagian dari Bulan Guru Nasional yang berlangsung sepanjang November 2026. Momentum ini digunakan untuk memberikan penghargaan nyata atas peran guru dalam dunia pendidikan. Sosialisasi pedoman ini memastikan tidak ada keraguan dalam pelaksanaan di lapangan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan seluruh satuan pendidikan mendapatkan akses pedoman. Implementasi protokol pakaian dan susunan acara akan dipantau ketat oleh koordinasi daerah. Hal ini bertujuan agar peringatan tahun 2026 berjalan khidmat dan sesuai standar nasional.