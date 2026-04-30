Survei LSI Ungkap Tren Positif Kepuasan Pelanggan Pelindo

Laboratorium Suara Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap pengguna jasa pelabuhan dan menemukan tren positif dalam kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Survei ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan dan harapan pengguna jasa.

jpnn.com - Laboratorium Suara Indonesia ( LSI ) telah menyelesaikan sebuah survei komprehensif terhadap pengguna jasa pelabuhan di seluruh Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), atau yang lebih dikenal sebagai Pelindo .

Lebih dari sekadar mengukur kepuasan, survei ini juga dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan, memahami secara mendalam harapan dan persepsi pengguna jasa, serta mengukur potensi pelanggan dalam menjadi duta promosi bagi pelayanan Pelindo. Survei ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pelindo untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia (LSI), Ahmad Zaki, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 1.090 responden yang mewakili berbagai segmen pengguna jasa Pelindo.

Responden terdiri dari pemilik kapal dan agen pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), pemilik barang dan perusahaan forwarding, serta kontraktor dan penumpang kapal Pelni. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional di 80 pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo, memastikan representasi yang akurat dari seluruh wilayah operasional perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi kuesioner yang diisi secara offline dan online. Pelanggan diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara langsung dengan surveyor di lapangan, serta melalui tautan online yang telah dibagikan.

Pendekatan ganda ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin responden dan memastikan data yang terkumpul komprehensif dan representatif. LSI menekankan bahwa survei ini memiliki Tingkat Kepercayaan 95 persen dengan Margin of Error sebesar 2.97 persen, menjamin validitas dan reliabilitas hasil survei. Selain kuesioner terstruktur, LSI juga menyediakan kotak saran di lokasi-lokasi strategis di pelabuhan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk menyampaikan aspirasi dan umpan balik secara lebih terbuka.

Hal ini menunjukkan komitmen LSI dan Pelindo untuk mendengarkan secara aktif suara pelanggan. Zaki menambahkan bahwa kuesioner yang dibagikan dirancang untuk mengukur secara detail berbagai aspek layanan Pelindo, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Hasil survei terbaru, yang dirilis pada Maret 2026, menunjukkan tren positif dalam kinerja dan kepuasan pelanggan Pelindo. Peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan telah berkontribusi pada peningkatan kepuasan pengguna jasa.

Pelindo secara konsisten berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu kapal, meningkatkan keamanan dan keselamatan pelabuhan, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif dan ramah pelanggan. Survei ini menjadi dasar penting bagi Pelindo untuk merumuskan strategi dan program peningkatan layanan yang lebih efektif dan terarah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi prioritas utama dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Pelindo berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan kinerja pelabuhan dan kepuasan pelanggan. Survei ini bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen Pelindo untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa





