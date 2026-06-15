Survei LitbangTerbaru: Publik Semakin Takut Mengkritik Pemerintah, Generasi Muda Lebih Berani

Hasil survei LitbangTerbandhu conducted pada April 2026 menunjukkan peningkatan proporsi ketakutan publik dalam mengkritik pemerintahan dibandingkan data 2020. Ketakutan ini bervariasi berdasarkan usia, pendidikan, dan pilihan politik pemilih.

Idealisasi tercapainya ruang publik yang demokratis kian jauh dari harapan sejalan dengan makin tingginya proporsi ketakutan publik mengkritik jalannya pemerintahan. Ruang tempat warga negara bertukar gagasan, mengkritik kebijakan, dan membentuk opini publik terkait persoalan yang dialami, tergambarkan hasil survei opini publik yang dilakukan LitbangTerbaru, survei nasional pada pengujung April 2026 mengungkap bahwa bagian terbesar publik kini cenderung berada dalam bayang ketakutan dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dengan pertanyaan Jika Anda berbeda pandangan pemerintah saat ini, seberapa berani atau takutkah Anda menyampaikan kritik? , tidak kurang dari 47,6 persen responden menyatakan takut. Sebaliknya, 43 persen lainnya mengatakan berani. Sisanya tidak memberikan jawaban.

Besarnya ketakutan publik saat ini menjadi semakin kontras jika diperbandingkan dengan kondisi kebebasan politik yang termanifestasikan dari hasil survei sejenis yang dilakukan pada Agustus 2020. Kala itu, survei yang mengukur seberapa besar kebebasan yang dimiliki masyarakat dalam menyampaikan kritik, khususnya terhadap pemerintah, menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga bagian responden (29,4 persen) merasa tidak bebas. Hal ini yang mendorong keengganan mereka mengkritik jalannya pemerintahan. Sebaliknya, bagian terbesar responden masih merasa memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam mengkritik pemerintahan.

Apabila ditelusuri lebih jauh, pudarnya keberanian politik warga terhadap jalannya pemerintahan tampak berbeda pada masing-masing latar belakang responden. Dari sisi demografi, besar atau kecilnya keberanian mengkritik dari setiap responden sangat terkait dengan latar belakang yang dimiliki. Dari sisi usia, misalnya, kecenderungan adanya perbedaan signifikan antara kaum berusia muda dan generasi tua. Bagi kaum yang lebih muda, keberanian lebih dominan.

Pada kelompok generasi Z (17-29 tahun) hanya sebesar 39,3 persen yang mengaku tidak memiliki keberanian untuk mengkritik pemerintah. Bagian terbesar, 53 persen, mengaku berani mengkritik. Sebagai motor perubahan, keberanian politik kaum muda, yang lebih sering dimaknai sebagai suatu keberanian eksistensial dalam bersikap dan bertindak demi kepentingan publik, terbukti efektif. Kondisi sebaliknya terjadi pada kalangan generasi lebih tua.

Pada kelompok generasi Y (37-44 tahun), justru sebanyak 55,2 persen takut mengkritik pemerintah. Ketakutan mengkritik bahkan menjadi semakin besar lagi proporsinya pada kalangan berusia lebih tua lagi, kelompok generasi X (45-60 tahun) dan kelompok generasi Baby Boomers (61-75 tahun) serta di atasnya. Perbedaan proporsi juga terjadi pada sisi kategorisasi sosial responden. Dari sisi status sosial pendidikan, misalnya, terdapat kecenderungan semakin tinggi derajat pendidikan, semakin tinggi pula keberanian mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, semakin rendah pendidikannya, ketakutan mengkritik pemerintah pun semakin besar. Dalam survei ini, pada kalangan berpendidikan rendah, mayoritas (55,4 persen) menyatakan takut mengkritik. Di sisi lain, bagi kalangan berpendidikan tinggi kurang dari sepertiga bagian (31,8 persen) yang merasa enggan mengkritik. Menariknya, ketakutan dan keberanian mengkritik jalannya pemerintahan di kalangan responden juga terpilahkan berdasarkan latar belakang politiknya.

Dalam survei ini, terdapat perbedaan pola penyikapan di antara latar belakang pilihan politik atau afiliasi politik kepartaian mereka. Semakin jauh relasi politik yang terjalin cenderung semakin besar keberanian mengkritik. Dari sisi pilihan politik saat Pemilu Presiden 2024, misalnya, ketakutan dan keberanian mengkritik pemerintah terbelah. Bagi para pemilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, kecenderungan takut mengkritik pemerintahan lebih besar.

Survei menunjukkan, sebesar 47,8 persen responden menyatakan kini takut mengkritik pemerintahan yang notabene pilihannya menjadi pemenang dalam pemilu presiden lalu. Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 43,2 persen kelompok responden pemilih Prabowo-Gibran yang merasa berani mengkritik. Bagi para pemilih pasangan calon presiden-wakil presiden lainnya, justru terdapat perbedaan pola keberanian politik. Pada kelompok responden yang mengaku memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, misalnya, lebih banyak yang menyatakan keberanian dalam mengkritik pemerintah ketimbang yang merasa takut.

Namun, bagi para pemilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, justru sebaliknya, lebih dari separuh bagian dari pemilih merasa takut mengkritik jalannya pemerintahan saat ini. Hasil survei ini mencerminkan bagaimana pemilahan sikap politik berdasarkan afiliasi politik terhadap sosok pasangan presiden dan wakilnya itu tidak otomatis berelasi terhadap posisi keberanian atau ketakutan dalam menyampaikan kritik.

Terbukti, keengganan menyampaikan kritik pada pemerintah tidak hanya terdapat pada para pemilih presiden dan wakil presiden yang kini berkuasa, tetapi juga terdapat pada mereka yang bukan memilih presiden dan wakil presiden saat ini





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