Survei Komite Sadar Ungkap Beban Inflasi di Kalangan Pemuda 2026

Survei Komite Selamatkan Daulat Rakyat mengungkap 71 persen responden merasakan kenaikan harga pokok dan BBM. Mahasiswa menantang narasi resmi pemerintah dengan data primer dari 558 responden.

Hasil survei aspirasi yang dihimpun oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) mengungkap tekanan ekonomi nyata yang dialami generasi muda di Indonesia. Badan eksekutif mahasiswa dari berbagai universitas besar telah menyebarkan instrumen survei sejak 9 Oktober 2026 untuk menggali keresahan publik terhadap biaya hidup. Data yang diperoleh menjadi dasar utama dalam tuntutan demonstrasi yang terjadi pada masa Sumpah Pemuda 2026.

Ketidaksesuaian Data Survei Dengan Kondisi Lapangan

Komite Selamatkan Daulat Rakyat menyatakan bahwa temuan survei mereka bertentangan dengan hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang dirilis lembaga resmi. Ivan, Koordinator Bidang Analisis dan Pergerakan Sema UGM 2026, menegaskan bahwa hasil survei komite mahasiswa ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa narasi positif pemerintah tidak mencerminkan fakta sosial yang dihadapi warga.

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Survei ini disusun sebagai konter dari narasi resmi yang beredar di media publik. Komite Sadar menekankan bahwa data primer mereka berasal dari observasi langsung dan advokasi mahasiswa di berbagai kampus anggota. Jumlah responden yang diolah dalam kajian ini mencakup 558 individu dari berbagai latar belakang masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui media sosial dan pesan berantai digital.

Prioritas Masalah Ekonomi Menjadi Fokus Utama

Sebanyak 41,5 persen responden menilai bahwa masalah ekonomi adalah isu paling mendesak yang perlu segera ditangani oleh pemerintah. Sektor lingkungan menempati posisi kedua, diikuti oleh sektor hukum dan tata kelola negara. Kelima sektor yang dikaji dalam survei meliputi ekonomi, hak asasi manusia dan demokrasi, hukum dan tata kelola negara, lingkungan, serta pelayanan publik.

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Mayoritas responden yang menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, listrik, dan bahan bakar minyak berusia antara 18 hingga 24 tahun. Kelompok ini menyumbang 66,2 persen dari total responden yang merasa terbebani kenaikan harga. Sebanyak 18,1 persen lainnya berada dalam kategori usia 25 hingga 34 tahun. Definisi pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mencakup individu berusia 18 hingga 30 tahun.

Anggota Komite Sadar terdiri dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM KM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, serta Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Dampak Langsung Kenaikan Harga Terhadap Mahasiswa

Rafi Aliefanto, Koordinator Bidang Pergerakan dan Relasi Publik BEM Undip 2026, menceritakan dampak langsung kenaikan harga terhadap kehidupan sehari-hari. Ia mencatat harga mi instan naik dari Rp 15.000 untuk empat bungkus menjadi Rp 20.000. Harga tersebut sekarang setara dengan nasi orek tempe dan tahu yang sebelumnya dihargai Rp 5.000 namun kini mencapai Rp 6.000 hingga Rp 7.000.

Untuk menghemat uang saku bulanan, Rafi memilih memasak bersama teman-teman indekosnya di Semarang. Ia hanya membeli lauk pendamping dan berbagi nasi dengan teman sekampanye. Pola kenaikan harga mi instan ini memiliki kesamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Fenomena ini juga dialami oleh Fadhil Fatih, Mahasiswa KM ITB yang berkuliah di Bandung.

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Validasi Data Sebagai Basis Tuntutan Aksi

Survei yang berisi 13 pertanyaan tersebut dirancang berdasarkan kajian dari lembaga swadaya masyarakat seperti Celios dan MBG Watch. Fadhil Fatih, Menteri Koordinator Studi Kebijakan dan Pergerakan KM ITB 2026/2027, menegaskan bahwa survei ini menjadi validasi atas kajian akademik mahasiswa anggota Komite Sadar. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan tuntutan saat aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Rafi Aliefanto menjelaskan bahwa survei ini merupakan aksi nasional yang telah direncanakan matang-matang. Ia menyatakan bahwa setiap keresahan yang dirangkum bertujuan untuk membawa suara rakyat. Tuntutan tersebut disampaikan atas dasar kepentingan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Simbol tiga jari yang dirapatkan menjadi ikon visual dalam aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ekonomi.

Secara keseluruhan, 71 persen responden merasa bahwa harga kebutuhan pokok, listrik, dan BBM semakin mahal. Angka ini menunjukkan konsistensi persepsi publik terhadap beban ekonomi yang meningkat. Sebanyak 78,4 persen responden menilai bahwa pemerintah pusat harus mengambil tindakan konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Hasil survei ini diumumkan secara resmi melalui akun media sosial masing-masing anggota Komite Sadar pada Senin, 19 Oktober 2026.