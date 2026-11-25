81 persen karyawan Indonesia lebih menikmati pekerjaan berkat AI namun beban kognitif meningkat. Survei BCG November 2026 mengungkap tantangan pelatihan di Indonesia.

Sebuah survei terbaru dari Boston Consulting Group (BCG) yang dirilis pada Rabu (25/11/2026) mengungkapkan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah secara signifikan mengubah pengalaman kerja para profesional di Indonesia. Sebanyak 81 persen karyawan menyatakan bahwa mereka merasa lebih menikmati aktivitas pekerjaan sehari-hari mereka berkat integrasi alat-alat AI dalam workflow mereka.

Peningkatan Kepuasan Kerja dan Adopsi Teknologi

Kebahagiaan ini bukan tanpa alasan, mengingat tingginya tingkat adopsi teknologi akal imitasi di tempat kerja. Data dari survei tersebut menunjukkan bahwa 83 persen responden di Indonesia menggunakan artificial intelligence secara rutin dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Tingkat kepuasan ini jauh melampaui rata-rata regional, di mana 59 persen responden di seluruh Asia Pasifik melaporkan hal serupa.

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Khusus untuk responden Indonesia yang terlibat dalam studi ini, sebanyak 66 persen dari mereka secara eksplisit menyebut bahwa mereka lebih menikmati pekerjaan mereka dibandingkan sebelum adanya integrasi teknologi tersebut. Angka ini menjadi indikator positif bahwa teknologi dianggap sebagai fasilitator produktivitas, bukan sekadar alat pemeras tenaga kerja.

Beban Kognitif dan Tantangan Pengambilan Keputusan

Melansir laporan 'AI at Work' edisi Asia Pasifik dari BCG, di balik kebahagiaan tersebut tersembunyi tantangan psikologis yang signifikan. Sebanyak 43 persen dari kelompok karyawan yang merasa lebih bahagia tersebut juga melaporkan adanya peningkatan beban kognitif. Mereka merasa harus bekerja lebih keras secara mental untuk mengelola output yang dihasilkan oleh mesin.

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Teknologi ini menciptakan tuntutan baru bagi para pekerja yang sebelumnya tidak ada. Pekerja kini dituntut untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap hasil kerja yang dihasilkan AI. Selain itu, mereka juga harus mengambil lebih banyak keputusan strategis berdasarkan analisis yang diberikan oleh sistem, yang memerlukan tingkat kewaspadaan dan konsentrasi lebih tinggi.

Kesenjangan Pelatihan dan Dukungan Perusahaan

Perubahan dinamika kerja ini terjadi seiring dengan belum memadainya pelatihan dan panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Laporan BCG mencatat adanya kesenjangan dalam persiapan sumber daya manusia untuk menghadapi era digital ini. Karyawan banyak menggunakan teknologi, namun缺乏 dukungan struktural yang memadai dari atasan atau departemen sumber daya manusia.

Survei ini melibatkan partisipasi 6.349 responden dari sembilan negara di wilayah Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut, terdapat 500 responden yang berlatar belakang sebagai karyawan di Indonesia. Fokus pada sampel Indonesia ini memberikan gambaran spesifik mengenai bagaimana dampak adopsi teknologi di pasar kerja yang sedang berkembang pesat ini.

Implikasi Masa Depan dan Langkah Ke Depan

Temuan-temuan dari BCG ini menekankan pentingnya perusahaan untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mempersiapkan mentalitas dan keterampilan karyawan. Tanpa pelatihan yang memadai, peningkatan beban kognitif dapat berbalik menjadi sumber stres yang merugikan produktivitas jangka panjang.

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Bagi para pemimpin bisnis dan pengambil kebijakan di Indonesia, data ini menjadi pengingat penting bahwa efisiensi waktu yang dihasilkan AI harus diimbangi dengan investasi dalam pengembangan kompetensi manusia. Diperlukan pendekatan holistik untuk memastikan bahwa teknologi akal imitasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja, bukan hanya angka output semata.