Surplus Neraca Pembayaran Indonesia di kuartal III-2026 mencapai US$0,1 miliar, didorong surplus perdagangan barang menjadi US$10,7 miliar dan kontraksi defisit transaksi berjalan yang signifikan.

Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI kembali mencatatkan surplus di kuartal III-2026 dengan nilai sebesar US$0,1 miliar. Angka ini menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan kuartal II-2026 yang sebelumnya mencatat defisit sebesar US$0,9 miliar. Perbaikan fundamental ini terjadi di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi, terutama akibat ketidakpastian arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika arus modal asing yang tidak menentu.

Penyusutan Defisit Transaksi Berjalan Menopang Neraca

Perbaikan posisi NPI utamanya ditopang oleh penyusutan defisit transaksi berjalan yang drastis hingga mencapai US$2 miliar atau setara dengan 0,5 persen terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kuartal II-2026 yang mencatat defisit sebesar US$12,6 miliar atau 3,4 persen terhadap PDB. Faktor kunci di balik perbaikan ini adalah lonjakan surplus perdagangan barang yang meningkat signifikan menjadi US$10,7 miliar, naik drastis dari surplus US$1,4 miliar pada periode sebelumnya. Sementara itu, transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus sebesar US$2,1 miliar, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan surplus US$11,9 miliar pada kuartal II-2026.

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Ekspor Nonmigas Tumbuh Dipicu Kenaikan Harga Komoditas

Peningkatan surplus perdagangan barang terutama berasal dari sektor nonmigas yang berhasil mencetak surplus sebesar US$18,2 miliar. Ekspor nonmigas tercatat mencapai nilai sebesar US$77,6 miliar, meningkat dari US$70,5 miliar pada kuartal II-2026. Dari sisi pertumbuhan tahunan, ekspor nonmigas tumbuh sebesar 9,3 persen, melampaui pertumbuhan 8,5 persen pada kuartal sebelumnya. Namun, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa pertumbuhan nilai ini didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor, bukan volume. Data menunjukkan bahwa secara riil, ekspor nonmigas justru terkontraksi 3,5 persen secara tahunan, sementara indeks harga ekspor tumbuh 13,3 persen. Komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan produk logam turut menyumbang kontribusi positif terhadap kinerja ekspor nasional.

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Defisit Migas dan Sektor Jasa Menyempit Signifikan

Di sisi lain, defisit perdagangan migas menyusut tajam menjadi US$7,4 miliar, turun dari US$10,1 miliar pada kuartal II-2026. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya impor minyak dan gas, yang turut memperkuat surplus perdagangan barang secara keseluruhan. Selain perdagangan barang, sektor jasa juga memberikan kontribusi positif terhadap transaksi berjalan dengan defisit yang menyusut dari US$6 miliar menjadi US$5 miliar. Perbaikan ini didorong oleh meningkatnya penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, yang naik dari US$4,4 miliar menjadi US$5,9 miliar. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat dari 4 juta menjadi 4,5 juta orang, sementara defisit jasa transportasi juga mengalami penurunan.

Surplus Transaksi Modal Melambat Akibat Investasi Portofolio

Di tengah membaiknya transaksi berjalan, kinerja transaksi modal dan finansial justru mengalami perlambatan pada kuartal III-2026. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar US$2,1 miliar atau 0,6 persen dari PDB, turun cukup tajam dibandingkan surplus US$11,9 miliar atau 3,2 persen dari PDB pada kuartal sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya investasi langsung dan berbaliknya investasi portofolio menjadi defisit. Investasi langsung masih membukukan surplus sebesar US$2,3 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus US$3,1 miliar pada kuartal II-2026. Di sisi lain, defisit pendapatan primer juga menyusut menjadi US$9,5 miliar dari US$9,7 miliar, dipengaruhi oleh rendahnya pembayaran imbal hasil investasi asing. Sementara itu, pendapatan sekunder tetap mencatat surplus sekitar US$1,8 miliar, ditopang oleh remitansi pekerja migran Indonesia yang mencapai US$4,7 miliar.