Surplus Neraca Perdagangan Indonesia April 2026 Terendah Sejak Mei 2020

BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 sebesar 89,1 juta Dolar AS, angka terendah sejak Mei 2020 meski melanjutkan tren positif 72 bulan. Surplus didukung komoditas non-migas, sementara migas defisit.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 mengalami surplus sebesar 89,1 juta Dolar AS. Angka ini menandai kelanjutan tren positiv selama 72 bulan berturut-turut, namun menjadi surplus terendah sejak Mei 2020.

Penurunan signifikan terjadi jika dibandingkan dengan surplus Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar Dolar AS. Surplus yang lebih kecil ini didorong oleh defisit besar di sektor komoditas migas. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan dalam konferensi pers virtual pada Selasa (2/6/2026) bahwa surplus April 2026 terutama didukung oleh surplus komoditas non-migas sebesar 3,53 miliar Dolar AS. Komoditas penyumbang utama meliputi lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15), bahan bakar mineral (HS27), serta besi dan baja (HS72).

Di sisi lain, komoditas migas mencatat defisit sebesar 3,44 miliar Dolar AS, dengan penyumbang utama defisit adalah minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam. Secara kumulatif untuk periode Januari hingga April 2026, neraca perdagangan Indonesia registering surplus sebesar 5,64 miliar Dolar AS. Surplus ini berasal dari surplus komoditas non-migas sebesar 14,16 miliar Dolar AS, sementara komoditas migas masih mencatat defisit sebesar 8,52 miliar Dolar AS.

Dari sisi mitra dagang, untuk neraca perdagangan total, tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat (5,76 miliar Dolar AS), India (4,41 miliar Dolar AS), dan Filipina (2,93 miliar Dolar AS). Sementara tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China (minus 7,59 miliar Dolar AS), Australia (minus 3,29 miliar Dolar AS), dan Singapura (minus 2,82 miliar Dolar AS).

Untuk neraca perdagangan non-migas saja, negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat (6,81 miliar Dolar AS), India (4,44 miliar Dolar AS), dan Filipina (2,77 miliar Dolar AS). Defisit terdalam dialami oleh China (minus 8,03 miliar Dolar AS), Australia (minus 3,05 miliar Dolar AS), dan Argentina (minus 0,73 miliar Dolar AS).

Komoditas penyumbang surplus utama pada periode Januari-April 2026 adalah lemak dan minyak hewani/nabati (HS15) dengan surplus 11,71 miliar Dolar AS, bahan bakar mineral (HS27) surplus 8,34 miliar Dolar AS, serta besi dan baja (HS72) surplus 5,71 miliar Dolar AS. Defisit utama berasal dari mesin dan peralatan mekanis (HS84) defisit 9,87 miliar Dolar AS, mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) defisit 4,95 miliar Dolar AS, serta plastik dan barang dari plastik (HS39) defisit 2,80 miliar Dolar AS





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neraca Perdagangan Surplus BPS Komoditas Non-Migas Komoditas Migas America Serikat China India Filipina Australia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Open 2026Indonesia Open 2026 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

BPS: Neraca dagang RI Januari-April 2026 surplus 5,64 miliar dolar ASBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga April 2026 mengalami surplus 5,64 miliar dolar AS, ...

Read more »

Surplus Neraca Dagang RI Susut Jadi US$90 Juta, Ini PenyebabnyaBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang dalam pada April 2026

Read more »

BPS: Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Capai USD 5,64 Miliar hingga April 2026BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 5,64 miliar hingga April 2026. Kinerja positif ditopang ekspor nonmigas.

Read more »