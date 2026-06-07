Suroboyo 10K Sukses Digelar, Potensi Ekonomi Surabaya Meningkat

Lomba lari Suroboyo 10K, bagian dari The Ultimate 10K Series, berjalan lancar dengan 97 persen peserta menyelesaikan lintasan. Lebih dari 10 persen pelari berhasil finis di bawah 50 menit. Lomba dinilai berkualitas dan berpotensi mendekati rekor nasional. Event ini juga mendorong peningkatan okupansi hotel dan kunjungan ke restoran di Surabaya, menguatkan konsep koridor ekonomi urban melalui serangkaian lomba di Pulau Jawa.

Lomba lari Suroboyo 10K , yang merupakan bagian dari The Ultimate 10K Series , sukses digelar. Ajang ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian "Kota Pahlawan". Lomba lari jalan raya Suroboyo 10K sukses digelar, Minggu (7/6/2026), di Surabaya, Jawa Timur.

Lomba lari bagian dari The Ultimate 10K Series yang digelar oleh Hariandan Bank BJB itu tak sekadar menjadi ajang adu cepat lari, tetapi juga membawa dampak positif secara ekonomi. Lomba dimulai pukul 05.00 WIB di pelataran selatan Balai Kota Surabaya. Panitia menetapkan batas waktu lomba atau Suroboyo 10K ditargetkan diikuti oleh 3.000 pelari. Jumlah pelari yang mengambil perlengkapan lomba sebanyak 2.890 orang, sedangkan yang ikut berlari 2.752 orang.

Pelari yang menyelesaikan lomba sebanyak 2.670 orang atau 97 persen. Peserta terakhir melintasi garis finis dengan catatan waktu 1 jam 51 menit 17,43 detik. Selain itu, panitia mencatat 274 peserta mampu menyelesaikan lomba dalam waktu 50 menit. Artinya, lebih dari 10 persen pelari berhasil finis dalam waktu relatif cepat.

Ini sesuai dengan semangat Suroboyo 10K yang ... Sepuluh besar pelari nasional putra menyelesaikan lomba dalam waktu 30 menit 50,28 detik sampai 31 menit 41,83 detik atau di bawah 32 menit. Di kelompok putri, sepuluh pelari pemenang menyelesaikan lomba dalam kurun 35 menit 40,44 detik sampai 39 menit 51 detik atau di bawah 40 menit. Secara umum, kondisi jalan dan lalu lintas selama lomba berlangsung kondusif.

Rute relatif steril. Memang terdapat sejumlah kasus penerabasan oleh pengguna kendaraan bermotor yang tidak sabar, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Respons negatif dari warga akibat penutupan jalan dan pengalihan lalu lintas selama lomba di media sosial juga masih dalam tahap wajar. Ke depan, penyelenggaraan Suroboyo 10K perlu diiringi dengan sejumlah perbaikan sehingga kualitas lomba kian baik.

Selain menjadi lomba lari yang berkualitas, Suroboyo 10K juga membawa dampak positif terhadap perekonomian Surabaya. Hal ini antara lain terlihat dari okupansi hotel dan penuhnya rumah makan di "Kota Pahlawan". Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan, sejumlah hotel melaporkan okupansi yang meningkat atau bahkan penuh saat penyelenggaraan Suroboyo 10K. Hal senada disampaikan pemilik atau pengelola kedai hingga restoran. Adi Prinantyo mengatakan, The Ultimate 10K Series mengusung konsep koridor ekonomi urban metropolitan di Pulau Jawa.

Rangkaian lomba lari itu dimulai dengan Bandoeng 10K (17 Mei 2026), diikuti Suroboyo 10K, lalu Tangerang 10K (13 September 2026), dan ditutup Semarang 10K (13 Desember 2026). Adi menilai, empat kota tersebut bisa bersinergi untuk saling menunjang dan menggairahkan perekonomian Pulau Jawa yang menopang situasi nasional.

Vice President Korporasi dan Komersial Bank BJB Isa Anwari mengaku sempat kesulitan mencari tiket pesawat ke Surabaya untuk menghadiri Suroboyo 10K. Selain itu, saat mencari makanan khas Surabaya, yakni bebek dan rawon, sejumlah kedai favorit atau yang direkomendasikan ternyata selalu penuh. Hal itu menunjukkan antusiasme besar terhadap Suroboyo 10K





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Suroboyo 10K Lari Jalan Raya The Ultimate 10K Series Perekonomian Surabaya Rekor Nasional

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Lomba Lari Suroboyo 10K Debut dengan 3.000 Peserta pada 7 Juni 2026Lomba lari jalan raya Suroboyo 10K akan digelar untuk pertama kalinya pada Minggu (7/6/2026) pukul 05.00 WIB dengan start-finish di Balai Kota Surabaya. Sebanyak 3.000 pelari akan menjajal rutenya yang melintasi sejumlah ruas utama kota. Perlengkapan peserta dikemas dalam tas hitam berisi jersei, minuman isotonik, teh, air minum, susu, air kelapa, kudapan, pasta gigi, deodoran, balsem, losion, sampo, suplemen, dan kupon. Peserta juga bisa membeli makanan tambahan di lokasi. Peserta Ivanda Bayu berharap finis dengan waktu terbaik sekitar 45 menit, sedangkan Yunita dari Yogyakarta bertekad memperbaiki catatan waktunya sekitar 52 menit. Lomba ini bagian dari The Ultimate 10K Series setelah Bandoeng 10K, dengan seri berikutnya di Tangerang dan Semarang. Rute melalui Jalan Wali Kota Mustajab, Gubeng Pojok, Pemuda, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, balik di Simpang Pandegiling, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Penghela, Pahlawan, Gemblongan, Genteng Kali, Ngemplak, kembali ke Wali Kota Mustajab. Batas waktu 120 menit, dengan pos minum/kesehatan di Km 2-3, 5, 7-8, pos pisang di Km 8. RS Siloam dan RS Adi Husada Undaan sebagai rujukan darurat. Peserta Akhmad Rizal memuji rute karena menghindari Jalan Tunjungan yang berhubungan dengan CFD dan HBKB. Bank BJB selaku penyelenggara bersama berharap sukses seperti Bandoeng 10K untuk menyapa nasabah di empat kota Jawa.

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Suroboyo 10K Digelar, 2.670 Pelari Menyelesaikan LombaLomba lari jalan raya Suroboyo 10K yang disertifikasi PASI berjalan lancar dengan rute datar dan steril, memungkinkan banyak pelari mencetak rekor pribadi. Sebanyak 2.670 dari 2.752 pelari yang start berhasil menyelesaikan lomba, dengan 274 pelari berl di bawah 50 menit. Pemenang kategori nasional putri Nefriana Ariance Daik mencatat waktu 35 menit 40 detik, sementara Pandu Sukarya menang di kategori putra dengan 30 menit 50 detik.

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