Surga Nasi Goreng Kambing Legendaris di Jakarta: 12 Rekomendasi Tempat Favorit

Artikel ini meringkas 12 rekomendasi terbaik untuk menikmati nasi gambing di Jakarta. Dari warung bersejarah seperti Kebon Sirih (1958) hingga tempat modern seperti Bonsir, setiap lokasi menawarkan karakter unik dari rempah Timur Tengah hingga daging empuk. Temukan alamat, keistimewaan rasa, dan harga ramah di kantong di berbagai area seperti Menteng, Panglima Polim, dan Jakarta Timur.

Nasi goreng kambing telah menjadi hidangan ikonik di Jakarta yang memadukan cita rasa khas Nusantara dengan pengaruh kuliner Timur Tengah. Hidangan ini penting karena menghadirkan kombinasi nasi yang disiram rempah-rempah kuat, potongan daging kambing yang melimpah, dan aroma yang menggoda, menciptakan pengalaman kuliner kaya yang bertahan di tengah gelombang tren makanan modern.

Di seluruh ibu kota, mulai dari Menteng, Sabang, Panglima Polim, hingga Kuningan, terdapat banyak warung dan restoran yangSPECIALIZE dalam sajian ini. Berikut adalah beberapa tempat terkemuka yang menjadi favorit pencinta kuliner. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih, yang beroperasi sejak 1958, menjadi nama legendaris dengan resep turun-temurun yang telah bertahan lintas generasi. Berlokasi di Menteng, tempat ini menggunakan bumbu bergaya Timur Tengah yang menghasilkan rasa gurih, sedikit manis, dan kaya rempah, memberikan karakter yang sangat berbeda dari nasi goreng kambing biasa.

Alamatnya di Jl. Kebon Sirih Barat I Dalam No.9 memudahkan akses bagi wisatawan dan warga setempat untuk menikmati hidangan dengan aroma rempah sangat kuat ini. Cabang lain, Nasi Goreng Kambing Bonsir di Jl. Kebon Sirih No.3, menawarkan suasana lebih nyaman dan modern tetapi tetap mempertahankan identitas rempah khas dan potongan daging melimpah, lengkap dengan menu pelengkap yang beragam tanpa mengorbankan cita rasa asli.

Nasi Goreng Kambing Pak De, yang berada di Jl. Nusa Indah Raya No.1, Duren Sawit, Jakarta Timur, dikenal dengan porsi besar dan harga ramah di kantong. Potongan daging kambing yang melimpah Menyeimbangkan nasi, bumbu, dan protein, sementara rasa gurih dominan dengan rempah tidak terlalu tajam membuatnya cocok untuk semua kalangan, termasuk pemula. Di Jakarta Timur juga ada Nasi Goreng Kambing Bu Nah di Jl.

Jenderal Ahmad Yani No.31, Matraman, yang memikat hati dengan daging empuk dan bumbu kaya rempah, serta konsistensi penyajian yang membuat pelanggan kembali. Nasi Goreng Kebuli Apjay di kawasan Panglima Polim, tepatnya di Depan Alfamidi, Jl. Panglima Polim IX No.18, terkenal karena penggunaan bumbu kebuli yang kaya aroma, memadukan pengaruh Timur Tengah dengan teknik memasak khas Indonesia, menghasilkan rasa gurih dan harum yang membuatnya selalu ramai.

Terakhir, Nasi Goreng Kambing H. Bisri Kebon Kacang tetap mempertahankan resep tradisional dengan bumbu sederhana namun tepat, menonjolkan karakter daging kambing tanpa dominasi rempah berlebihan, menjadi daytarik bagi mereka yang menginginkan rasa seimbang





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