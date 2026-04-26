Surga Kuliner Tersembunyi: Jelajahi Street Food Underrated di Semarang

Semarang bukan hanya tentang wisata, tetapi juga surga bagi pecinta kuliner. Temukan street food underrated yang lezat dan autentik seperti Nasi Kucing Pak Gik, Leker Paimo, Nasi Ayam Bu Nyoto, Lumpia Semarang Gang Lombok, dan Nasi Gandul Pak Memet.

Semarang , sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, tidak hanya memikat wisatawan dengan destinasi wisatanya yang indah, tetapi juga dengan kelezatan kulinernya yang beragam dan seringkali tersembunyi.

Di luar popularitas lumpia sebagai ikon kuliner kota, Semarang menyimpan segudang jajanan kaki lima dan hidangan autentik yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi para pencinta kuliner yang ingin menjelajahi cita rasa Jawa Tengah yang sesungguhnya, Semarang adalah surga tersembunyi yang wajib dikunjungi. Dari hidangan sederhana hingga makanan berat, setiap sudut kota menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Berikut adalah beberapa street food underrated di Semarang yang selalu ramai dikunjungi, berdasarkan informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya.

Nasi Kucing Pak Gik adalah salah satu kuliner yang tidak boleh dilewatkan saat berada di Semarang. Hidangan sederhana ini menawarkan kombinasi nasi hangat dengan berbagai pilihan lauk yang menggugah selera, mulai dari sambal balado yang pedas hingga ikan teri yang gurih. Keistimewaan Nasi Kucing Pak Gik terletak pada harganya yang sangat terjangkau, mulai dari Rp 3.000-an saja per porsi.

Selain nasi dan lauk utama, pengunjung juga dapat menikmati berbagai menu pendamping seperti risol, telur gulung, tempe mendoan, dan otak-otak, yang semakin melengkapi pengalaman kuliner. Keramaian yang selalu menyelimuti warung Nasi Kucing Pak Gik menjadi bukti bahwa hidangan sederhana ini memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat Semarang dan wisatawan. Leker Paimo, sebuah jajanan manis yang populer di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar, juga menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi.

Berlokasi di depan sekolah Loyola, Leker Paimo menawarkan berbagai varian lekker dengan topping yang menggoda, seperti ovomaltine keju, susu, dan telur sosis mozzarella. Harga lekker di sini bervariasi, mulai dari Rp 3.000 hingga Rp 35.000, tergantung pada pilihan topping. Kelezatan dan keunikan Leker Paimo telah menjadikannya salah satu street food favorit di Semarang. Selain Nasi Kucing dan Leker, Semarang juga memiliki Nasi Ayam Bu Nyoto yang terkenal dengan cita rasanya yang autentik.

Terletak di Jalan MT Haryono, Nasi Ayam Bu Nyoto menawarkan seporsi nasi ayam yang lengkap dengan ayam kuah opor yang gurih, tumis labu yang manis, dan sate ampela yang lezat. Disajikan dengan alas daun pisang, hidangan ini semakin terasa tradisional dan alami. Harga satu porsi Nasi Ayam Bu Nyoto berkisar Rp 18.000. Kelezatan dan keunikan Nasi Ayam Bu Nyoto telah menarik banyak penggemar, baik dari kalangan lokal maupun wisatawan.

Tentu saja, kunjungan ke Semarang tidak akan lengkap tanpa mencicipi Lumpia Semarang Gang Lombok, kuliner legendaris yang telah menjadi ikon kota. Lumpia Gang Lombok diklaim sebagai lumpia paling enak di Semarang, dengan isian yang kaya akan reung, telur, dan udang. Tersedia dalam dua varian, goreng dan basah, lumpia ini disajikan dengan saus kental manis khas Semarang dan lalapan yang segar. Harga lumpia di sini mulai dari Rp 30.000.

Kombinasi rasa yang unik dan tekstur yang renyah membuat Lumpia Semarang Gang Lombok menjadi hidangan yang sulit untuk ditolak. Terakhir, Nasi Gandul Pak Memet menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dengan menggunakan daging sapi dan kecap khas Pati. Pengunjung dapat memilih tempe atau perkedel sebagai lauk pendamping. Satu porsi Nasi Gandul Pak Memet dihargai mulai dari Rp 20.000-an.

Kelezatan dan keunikan Nasi Gandul Pak Memet telah menjadikannya salah satu street food favorit di kalangan masyarakat Semarang





