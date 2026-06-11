Surat Terima Kasih Siswa SMK Negeri 1 Sorong untuk Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menerima surat ngotot dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya, yang menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis. Surat tersebut diserahkan oleh Abdul Mu'ti dalam rapat berdua dan menunjukkan dampak nyata bantuan pendidikan di daerah.

Saat bertemu Presiden dalam rapat berdua, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa dirinya membawa titipan khusus dari para siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian ia mengambil sebuah surat dan menyerahkannya langsung kepada Presiden Prabowo .

Sambil menyerahkan surat itu, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa isinya merupakan ungkapan terima kasih yang tulus dari para pelajar. Presiden Prabowo menerima surat tersebut dengan senyum gembira. Ia lalu membacanya dengan penuh perhatian hingga tuntas. Di sela momen itu, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa para siswa yang menulis surat merupakan gambaran dari cita-cita besar Presiden terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

Surat yang ditulis para siswa SMK Negeri 1 Sorong berisi apresiasi atas berbagai bantuan yang telah mereka terima, mulai dari pembangunan perpustakaan, toilet sekolah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Sorong menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan pembangunan perpustakaan serta toilet dan juga makan bergizi gratis di sekolah kami," tulis para siswa dalam selembar surat. Bagi mereka, bantuan tersebut bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan dukungan nyata yang membuat proses belajar menjadi lebih baik.

"Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Dengan adanya perpustakaan yang lebih baik, kami menjadi lebih semangat untuk membaca, belajar, dan menambah wawasan," tambah mereka. Para siswa juga mengaku lingkungan belajar kini terasa lebih nyaman dan mendukung kegiatan pendidikan sehari-hari.

"Fasilitas tersebut juga membantu kami memperoleh lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah," lanjut isi surat itu. Perubahan paling nyata juga dirasakan melalui pembangunan toilet sekolah yang lebih layak. Menurut para siswa, fasilitas tersebut memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kesehatan seluruh warga sekolah.

"Selain itu, pembangunan toilet sekolah memberikan dampak positif bagi kebersihan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Kini, kami dapat menggunakan fasilitas yang lebih layak, bersih, dan nyaman setiap hari," tulis mereka. Surat sederhana dari Sorong itu menjadi gambaran bagaimana pembangunan fasilitas pendidikan dan program pemenuhan gizi di sekolah dirasakan langsung oleh para pelajar. Bagi para siswa SMK Negeri 1 Sorong, bantuan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan dukungan nyata yang membuat mereka semakin bersemangat belajar dan meraih cita-cita





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Surat Siswa SMK Negeri 1 Sorong Presiden Prabowo Bantuan Pendidikan Makan Bergizi Gratis

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