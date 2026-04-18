Surabaya Samator Bangkit di Final Four Proliga 2026, Taklukkan Jakarta Garuda Jaya 3-1

Surabaya Samator menunjukkan ketangguhan dengan bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan 3-1 atas Jakarta Garuda Jaya dalam lanjutan Final Four Proliga 2026. Meski tidak menentukan dalam peta persaingan, laga ini menjadi pembuktian konsistensi Samator dan pelajaran berharga bagi tim muda Garuda Jaya.

Surabaya Samator berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dengan skor akhir 3-1 (25-27, 25-21, 25-22, 25-21) dalam pertandingan lanjutan babak Final Four Proliga 2026 seri ketiga putaran kedua yang digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/4/2026). Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras setelah sempat kehilangan set pertama, namun tim asal Surabaya ini mampu menemukan ritme permainan terbaiknya dan mengamankan tiga set berikutnya.

Asisten pelatih Samator, Sigit Ari Widodo, mengungkapkan bahwa setelah kalah di set pertama, para pemainnya mampu bermain lebih tenang dan menjalankan strategi yang telah disusun dengan lebih baik. Hal ini terbukti dari performa tim di tiga set selanjutnya yang menunjukkan peningkatan signifikan. Meskipun hasil pertandingan ini tidak lagi memengaruhi peta persaingan di klasemen Final Four, duel antara kedua tim tetap berlangsung dalam tempo yang sangat ketat dan penuh drama. Set pertama menjadi saksi pertarungan sengit dengan reli-reli panjang dan kejar-kejaran angka yang memukau penonton. Jakarta Garuda Jaya sempat unggul, namun Samator berhasil membalas. Ketegangan memuncak saat skor imbang terjadi di poin-poin krusial, sebelum akhirnya Garuda Jaya berhasil mencuri kemenangan di set pembuka dengan skor 27-25.

Tak mau kalah, Surabaya Samator merespons dengan permainan yang lebih rapi dan terkontrol di set kedua. Setelah sempat imbang di awal, tim kebanggaan Surabaya itu mulai mendominasi jalannya laga, membangun keunggulan yang konsisten hingga akhirnya menutup set kedua dengan skor 25-21. Momentum positif terus berlanjut ke set ketiga, di mana Samator menampilkan konsistensi permainan yang luar biasa. Mereka mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh lawan untuk menciptakan jarak, dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga memenangkan set ketiga dengan skor 25-22. Memasuki set keempat, Jakarta Garuda Jaya mencoba bangkit dan memberikan tekanan dengan menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, pengalaman dan kedewasaan bermain tim Surabaya Samator menjadi faktor pembeda di fase krusial ini. Mereka kembali mengambil alih kendali permainan dengan tenang dan memastikan kemenangan di set keempat dengan skor 25-21, sekaligus mengunci kemenangan 3-1.

Sigit Ari Widodo menambahkan bahwa kemenangan ini merupakan bagian dari upaya tim untuk terus menjaga konsistensi permainan, meskipun pertandingan ini tidak lagi menentukan bagi timnya. Hal ini menjadi modal penting untuk evaluasi dan persiapan di fase selanjutnya. Di sisi lain, pelatih Jakarta Garuda Jaya, Nur Widayanto, mengakui bahwa timnya masih perlu melakukan perbaikan dalam aspek komunikasi antar pemain dan ketahanan mental, terutama ketika menghadapi poin-poin penting. Ia menyoroti bahwa banyak poin yang hilang akibat kesalahan sendiri, termasuk dari servis, serta faktor mental yang turut memengaruhi performa di set-set akhir. Meskipun kalah, pertandingan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi Garuda Jaya, yang merupakan tim muda, dalam menghadapi tekanan pertandingan level tinggi di Proliga. Kemenangan ini menjadi penutup yang positif bagi Surabaya Samator di fase Final Four, menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi tim yang kompetitif dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada siapa pun. Laga ini juga menggarisbawahi pentingnya pengalaman dan mentalitas dalam sebuah pertandingan voli profesional, di mana setiap poin sangat berarti dan membutuhkan konsentrasi penuh dari awal hingga akhir





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakarta LavAni Tak Terbendung, Libas Surabaya Samator 3-0 dan Kokoh di Puncak KlasemenJakarta LavAni Livin' Transmedia menunjukkan dominasi luar biasa dalam lanjutan seri Final Four Proliga 2026. Bertanding di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah

Link Live Streaming Proliga 2026 Hari Ini: Ambisi Samator Surabaya Bangkit di Pekan KetigaBerita Link Live Streaming Proliga 2026 Hari Ini: Ambisi Samator Surabaya Bangkit di Pekan Ketiga terbaru hari ini 2026-04-18 15:00:23 dari sumber yang terpercaya

Surabaya Samator menang atas Jakarta Garuda JayaSurabaya Samator menang atas Jakarta Garuda Jaya. Tiga pevoli Surabaya Samator Lyvan Taboada Diaz (kedua kanan), Tedi Oka Syahputra (tengah), dan Ageng Wardoyo (kanan) ...

Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Surabaya Samator Kalahkan Garuda Jaya 3-1Berita Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Surabaya Samator Kalahkan Garuda Jaya 3-1 terbaru hari ini 2026-04-18 19:05:23 dari sumber yang terpercaya

Surabaya Samator Bangkit dari Ketertinggalan, Kalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-1 di Final Four Proliga 2026Surabaya Samator berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Jakarta Garuda Jaya di GOR Jatidiri, Semarang. Meski sempat tertinggal di set pertama, Samator bangkit dan menampilkan permainan agresif serta efektif untuk membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan.

Samator bangkit tundukkan Garuda Jaya 3-1 di laga formalitasSurabaya Samator bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan Jakarta Garuda Jaya 3-1 (25-27, 25-21, 25-22, 25-21) pada lanjutan Final Four Proliga 2026 seri ...

