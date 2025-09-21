Surabaya Jadi Saksi Kemeriahan BlackAuto Battle 2025: Ratusan Mobil Modifikasi Unjuk Gigi

Seri kedua BlackAuto Battle 2025 di Surabaya sukses digelar, menampilkan ratusan mobil modifikasi hasil kreasi modifikator lokal. Acara ini menarik ribuan pengunjung dan semakin mengukuhkan Surabaya sebagai ikon modifikasi nasional. Kompetisi ketat dan penampilan mobil-mobil bertenaga tinggi menjadi sorotan utama.

jpnn.com, JAKARTA - Kemeriahan bagi para penggemar modifikasi mobil kembali menyapa Kota Surabaya melalui penyelenggaraan seri kedua BlackAuto Battle 2025. Kontes modifikasi bergengsi ini berlangsung di Grand City Convex, Surabaya , pada akhir pekan, dengan menghadirkan ratusan mobil hasil kreasi tangan-tangan kreatif modifikator lokal.

Acara ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung dari berbagai kalangan, tetapi juga semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu kota ikonik dalam dunia modifikasi mobil di Indonesia, yang terus menginspirasi perkembangan car tuning nasional. Gelaran BlackAuto Battle 2025 di Surabaya menjadi bukti nyata bagaimana semangat modifikasi terus berkembang dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kehadiran ratusan mobil modifikasi dengan berbagai gaya dan konsep, mulai dari yang elegan hingga ekstrem, memberikan warna tersendiri bagi dunia otomotif. Antusiasme peserta dan pengunjung yang membludak menunjukkan betapa besarnya minat masyarakat terhadap dunia modifikasi. Persaingan ketat antar peserta dan hadirnya mobil-mobil dengan spesifikasi tinggi juga menjadi daya tarik utama acara ini. Ini membuktikan bahwa Surabaya, sebagai kota yang kaya akan budaya otomotif, mampu menjadi tuan rumah bagi acara-acara modifikasi kelas nasional. \Perwakilan pelaksana acara, Boy Prabowo, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme tinggi dari para peserta yang memadati seluruh slot kompetisi. “Semua slot yang tersedia terisi penuh, yang menunjukkan betapa tingginya minat dan partisipasi dari para modifikator. Surabaya, sebagai salah satu kota ikonik dalam dunia modifikasi di Indonesia, terus memberikan gebrakan yang menginspirasi publik car tuning nasional,” ujar Boy dalam keterangannya pada Minggu (21/9). Ia juga menambahkan bahwa kompetisi berlangsung sangat ketat sejak sesi Dyno Test, yang merupakan salah satu bagian paling krusial dalam acara. Uji tenaga mesin dibagi ke dalam beberapa kelas untuk mengakomodasi berbagai jenis mobil dan spesifikasi mesin, mulai dari kelas Bracket 70 HP, Bracket 130 HP, hingga kelas Free For All (FFA) yang paling bergengsi. Setiap peserta berusaha keras untuk memaksimalkan performa mobil mereka dan menunjukkan hasil terbaik dalam pengujian. Kompetisi yang kompetitif ini menjadi ajang bagi para modifikator untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memodifikasi dan meningkatkan performa mobil. \Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah penampilan Nissan Skyline GT-R R34 milik Ryan Rizky. Mobil legendaris ini berhasil mencatatkan tenaga sebesar 528,1 HP dalam sesi Dyno Test, yang langsung menjadi topik pembicaraan utama sepanjang acara. Performa luar biasa dari Skyline GT-R R34 ini menunjukkan betapa tingginya standar modifikasi yang diterapkan oleh para peserta. Selain itu, di kelas 130 HP, Toyota GT86 milik Calvin juga tampil mengesankan dengan mencatatkan tenaga sebesar 129,8 HP. Hasil ini sangat mendekati batas maksimal kelas, menunjukkan presisi dan keterampilan modifikasi yang luar biasa dari pemiliknya. Keterlibatan mobil-mobil dengan performa tinggi dan hasil modifikasi yang mengagumkan ini semakin menambah semarak dan daya tarik BlackAuto Battle 2025 di Surabaya. Acara ini tidak hanya menjadi wadah bagi para modifikator untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman di antara para penggemar modifikasi mobil di seluruh Indonesia. Keberhasilan acara ini semakin menegaskan posisi Surabaya sebagai pusat modifikasi mobil yang patut diperhitungkan





