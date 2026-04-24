Surabaya Bersiap Sambut HJKS ke-733 dengan Rangkaian Event Meriah

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan berbagai event atraktif seperti Piala Wali Kota, Festival Rujak Ulek, dan Surabaya Vaganza untuk menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun 2026, dengan harapan dapat menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Surabaya tengah mempersiapkan serangkaian acara yang meriah dan spektakuler untuk menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 pada tanggal 31 Mei 2026. Persiapan ini dilakukan dengan matang untuk memastikan perayaan tahunan ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi warga Surabaya, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Rangkaian event yang telah direncanakan mencakup berbagai bidang, mulai dari olahraga, kuliner, seni, hingga budaya, dengan tujuan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah secara signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, menjelaskan bahwa persiapan HJKS 2026 ini telah dimulai sejak awal tahun dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas kreatif.

Salah satu acara utama yang telah diluncurkan adalah Piala Wali Kota Surabaya 2026, sebuah kompetisi olahraga yang melibatkan 40 cabang olahraga. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan mereka, tetapi juga sebagai bagian dari persiapan Kota Surabaya dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027, di mana Surabaya terpilih sebagai tuan rumah. Selain itu, Festival Rujak Ulek, yang merupakan ikon utama HJKS, juga akan kembali digelar dengan konsep yang lebih atraktif dan inovatif.

Tahun ini, festival tersebut akan mengusung tema sport fashion, yang menampilkan kreativitas busana dari berbagai daerah dan negara. Hal ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang dan menikmati keunikan kuliner khas Surabaya, yaitu rujak ulek, sambil menyaksikan pertunjukan fashion yang menarik. Event ini juga sejalan dengan euforia menyambut Piala Dunia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan keceriaan masyarakat. Surabaya Vaganza, atau parade lampu malam, juga menjadi salah satu acara yang paling dinantikan oleh warga Kota Pahlawan.

Pada tahun 2026, parade ini akan hadir dengan konsep baru yang bertajuk “Garden of Hope - Festival of Lights”. Parade akan melintasi rute dari Tugu Pahlawan hingga Monumen Bambu Runcing, menampilkan mobil hias dengan dekorasi lampu yang spektakuler. Konsep ini bertujuan untuk mengubah wajah kota Surabaya menjadi lebih gemerlap dan hidup di malam hari.

Herry Purwadi menambahkan bahwa Surabaya Vaganza tahun ini akan lebih kompleks, tidak hanya menggunakan rangkaian bunga, tetapi juga berbasis pencahayaan yang akan menciptakan suasana yang magis dan memukau. Selain event-event utama tersebut, HJKS 2026 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti donor darah, bakti sosial, dan program pembebasan pajak. Pemerintah Kota Surabaya berharap rangkaian acara ini dapat menjadi momentum bersama bagi masyarakat untuk menikmati kemeriahan perayaan dan meningkatkan rasa cinta terhadap kota Surabaya.

Menariknya, Festival Rujak Ulek dan Light Parade telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, yang merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata. Hal ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel, serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Kota Surabaya





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hari Jadi Kota Surabaya HJKS 2026 Piala Wali Kota Surabaya Festival Rujak Ulek Surabaya Vaganza Pariwisata Surabaya

United States Latest News, United States Headlines

