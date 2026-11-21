Pelajari jadwal puncak Supermoon Beaver Moon 24 November 2026, fakta 8% ukuran lebih besar, dan filosofi persiapan musim dingin yang dikaitkan dengan tradisi Thanksgiving.

Puncak penerangan Bulan purnama November 2026 atau yang dikenal sebagai Beaver Moon akan terjadi tepat pada hari Selasa, 24 November 2026 pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Fenomena astronomi ini sangat dinanti karena Bulan berada di titik terdekat dari Bumi atau perigee, sehingga ukurannya tampak hingga 8% lebih besar dan kecerahannya meningkat 16% dibandingkan bulan purnama biasa. Masyarakat dan fotografer memiliki kesempatan untuk mengamati fenomena ini sejak malam 23 November hingga 24 November 2026 saat Bulan perlahan terbit di ufuk timur.

Jadwal dan Mekanisme Supermoon

Data dari Almanac mengonfirmasi bahwa Bulan akan tampak bulat sempurna pada malam sebelum puncak iluminasi, yaitu pada malam 23 November. Meskipun puncaknya terjadi di malam hari, bentuk piringan Bulan yang penuh dapat dinikmati sejak awal malam tanggal 23 November. Posisi terdekat ini menyebabkan piringan Bulan terlihat secara visual lebih memukau dan terang, memberikan pencahayaan ekstra yang signifikan pada langit malam musim gugur.

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Fenomena Supermoon Beaver Moon ini bukan kejadian tunggal, melainkan pembuka dari rangkaian tiga supermoon berturut-turut yang akan berlanjut hingga Januari 2027. Mekanisme supermoon terjadi ketika orbit Bulan mencapai titik perigee, yakni posisi terjauh terdekatnya dengan Bumi. Kondisi fisik ini secara langsung memengaruhi visualisasi Bulan dari permukaan Bumi, membuatnya terlihat lebih dominan dan bersinar lebih terang di tengah kegelapan malam.

Imbas Fisik dan Pasang Air Laut

Kedekatan Bulan dengan Bumi tidak hanya memengaruhi tampilan visual, tetapi juga memicu efek gravitasi yang nyata pada lingkungan fisik. Posisisi di titik perigee ini menyebabkan pasang air laut yang sedikit lebih tinggi di kawasan pesisir, yang sering disebut sebagai king tides. Fenomena ini merupakan konsekuensi langsung dari gaya tarik gravitasi yang lebih kuat ketika satelit alami Bumi berada pada jarak terdekatnya.

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Peningkatan kecerahan 16% ini memberikan manfaat bagi para pengamat langit untuk melihat detail permukaan Bulan dengan lebih jelas tanpa alat optik yang rumit. Selain itu, kecerahan ekstra ini juga dapat memengaruhi pola aktivitas di area pesisir yang sensitif terhadap perubahan tingkat air laut. Para ilmuwan memantau dampak pasang surut ini untuk memastikan keamanan di daerah-daerah yang berisiko terhadap banjir rob selama periode supermoon.

Akar Sejarah dan Tradisi Beaver Moon

Sebutan Beaver Moon atau Bulan Berang-berang berasal dari tradisi masyarakat adat Amerika Utara dan catatan kalender petani kuno. Nama ini merujuk pada aktivitas hewan berang-berang yang sangat sibuk pada bulan November saat suhu udara mulai menurun drastis menjelang musim dingin. Masyarakat purba menggunakan tanda-tanda alam seperti perilaku hewan ini untuk menandai pergantian musim dan kesiapan menghadapi cuaca dingin.

Sebelum kalender modern digunakan, manusia mengandalkan observasi alam untuk mengatur kehidupan mereka, termasuk waktu yang tepat untuk mempersiapkan sumber daya. Berang-berang bekerja keras merampungkan bendungan, memperkuat sarang, dan menimbun persediaan makanan sebelum perairan sungai tertutup oleh es. Tradisi ini juga kait dengan era kolonial Amerika di mana para pemburu memasang perangkap pada bulan ini sebagai upaya terakhir sebelum sungai membeku total.

Makna Filosofis dan Koneksi Thanksgiving

Di balik kisah alam tersebut, Beaver Moon menyimpan makna filosofis yang sangat dekat dengan keseharian manusia, khususnya dalam konteks persiapan dan pulang. Perilaku berang-berang yang bersiap menghadapi musim dingin kerap dimaknai sebagai simbol persiapan, perlindungan, dan kembali ke rumah. Makna ini resonan dengan budaya masyarakat Amerika Utara yang merayakan Thanksgiving tepat pada momen purnama ini.

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Perayaan Thanksgiving adalah momen ketika jutaan orang melakukan perjalanan pulang untuk berkumpul dan mencari kehangatan bersama keluarga di dalam rumah. Purnama November 2026 ini bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi juga membawa pesan hangat tentang pentingnya bertahan hidup di alam bebas dan menjaga keharmonisan keluarga. Fenomena ini mengikat sains astronomi dengan tradisi humanis, menciptakan momen refleksi bagi masyarakat global tentang arti persiapan dan kebersamaan.