Superkomputer Opta Prediksi Arsenal Tetap Juara Liga Inggris Meski Kalah dari City

Superkomputer Opta merilis prediksi terbaru yang menempatkan Arsenal sebagai kandidat kuat juara Liga Inggris dengan peluang 72,97 persen, mengungguli Manchester City yang berada di angka 27,03 persen.

Prediksi terbaru yang dikeluarkan oleh superkomputer Opta kembali mengguncang dunia sepak bola Inggris dengan menempatkan Arsenal sebagai favorit utama dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini. Meskipun skuad asuhan Mikel Arteta baru saja menelan pil pahit kekalahan 1-2 saat melawat ke markas Manchester City di Stadion Etihad, data statistik dan analisis algoritma menunjukkan bahwa The Gunners tetap memiliki kans yang jauh lebih besar dibandingkan rival terdekat mereka.

Berdasarkan perhitungan mendalam dari superkomputer tersebut, Arsenal saat ini memegang peluang sebesar 72,97 persen untuk mengangkat trofi juara di akhir musim nanti. Angka ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung setia Meriam London yang sempat cemas setelah hasil minor di laga krusial akhir pekan lalu. Di sisi lain, sang juara bertahan Manchester City justru mendapatkan angka yang lebih rendah, yakni sebesar 27,03 persen untuk mempertahankan gelar mereka. Analisis ini didasarkan pada sisa jadwal pertandingan serta performa konsisten Arsenal yang dianggap jauh lebih stabil sepanjang paruh kedua musim kompetisi berjalan. Algoritma superkomputer memproyeksikan bahwa Arsenal akan mampu mengumpulkan total 80,77 poin pada akhir musim, sementara Manchester City diperkirakan hanya akan mampu mencapai 78,16 poin. Selisih tipis ini menegaskan betapa sengitnya persaingan di papan atas klasemen, di mana setiap pertandingan kini menjadi sangat krusial bagi kedua klub. Pertemuan di Stadion Etihad yang berakhir dengan skor 2-1 bagi kemenangan pasukan Pep Guardiola sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai titik balik penentu gelar, namun data Opta berkata lain dengan tetap menempatkan Arsenal sebagai unggulan teratas. Selain persaingan sengit dalam perebutan gelar juara, peta persaingan untuk zona Liga Champions juga semakin mengerucut. Manchester United dan Aston Villa saat ini tampil sebagai dua tim paling konsisten di bawah posisi dua besar. Berkat kemenangan penting Manchester United atas Chelsea pada hari Sabtu lalu, peluang bagi Setan Merah untuk tampil di kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan telah mencapai angka fantastis sebesar 98,64 persen. Performa solid yang ditunjukkan oleh anak asuh manajer mereka membuat posisi mereka di empat besar hampir mustahil untuk digeser oleh pesaing lainnya. Situasi kontras justru dialami oleh beberapa klub di papan bawah klasemen yang harus berjuang keras demi menghindari zona degradasi. Superkomputer Opta memberikan vonis yang cukup suram bagi Burnley dan Wolves, di mana keduanya diprediksi memiliki peluang turun kasta sebesar 100 persen. Hal yang paling mengejutkan adalah kondisi Tottenham Hotspur yang kini berada dalam bahaya besar. Tim asal London Utara tersebut dihadapkan pada ancaman nyata degradasi dengan persentase risiko mencapai 56,16 persen, sebuah statistik yang tentu sangat mengecewakan bagi pendukung mereka mengingat reputasi klub di musim-musim sebelumnya





