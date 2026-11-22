Badai supercell di Tupancireta, Brasil, menewaskan tiga orang dan merusak lima ribu rumah pada 20 November 2026. Data kerusakan dan korban jiwa terkonfirmasi resmi oleh otoritas lokal.

Badai supercell menghantam Kota Tupancireta di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil, pada Jumat tanggal 20 November 2026. Fenomena cuaca ekstrem ini menewaskan sedikitnya tiga orang dan menyebabkan kerusakan masif pada sekitar lima ribu rumah. Hujan deras disertai angin kencang dengan kecepatan mencapai 114 kilometer per jam memicu kehancuran yang luas di wilayah tersebut.

Detail Kerusakan Infrastruktur Kota

Rekaman udara yang diambil menggunakan drone menunjukkan skala kerusakan yang signifikan di berbagai sudut kota. Atap rumah, pertokoan, hingga gereja terlihat hilang akibat terjangan angin yang sangat kuat. Jalanan setempat dipenuhi oleh puing-puing bangunan yang berserakan, menciptakan pemandangan kawasan yang porak-poranda.

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Wali Kota Tupancireta, Gustavo Terra, memberikan data resmi mengenai tingkat kehancuran properti di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa lebih dari 5.000 rumah dari total sekitar 8.500 rumah yang ada kehilangan atapnya. Angka ini menunjukkan bahwa nearly 60 persen infrastruktur perumahan di kota itu mengalami kerusakan parah.

Posisi Stakeholder dan Korban Jiwa

Badan Pertahanan Sipil setempat mengonfirmasi bahwa badai supercell adalah penyebab utama dari bencana cuaca ini. Mereka mencatat bahwa lima ribu rumah mengalami kerusakan struktural yang memerlukan perhatian serius. Data ini menjadi dasar bagi perencanaan bantuan dan perbaikan infrastruktur jangka panjang.

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Vice Gubernur Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, menyampaikan laporan mengenai korban jiwa yang tercatat. Hingga saat ini, sedikitnya tiga orang telah meninggal dunia akibat badai tersebut. Selain itu, satu korban jiwa lainnya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang untuk memastikan kepastian statusnya.

Dampak Sosial dan Langkah Evakuasi

Di tengah kekacauan, petugas pemadam kebakaran dan tim darurat berfokus pada evakuasi warga dan hewan ternak. Hewan-hewan yang terjebak di tempat penampungan milik pemerintah kota berhasil dievakuasi dengan aman. Proses penyaluran makanan dan air untuk hewan-hewan terdampak dilakukan pada dini hari Sabtu, tanggal 21 November 2026.

Langkah-langkah evakuasi ini menunjukkan respons cepat dari otoritas lokal untuk meminimalkan kerugian di sektor peternakan. Bantuan logistik segera disalurkan untuk memastikan kelangsungan hidup hewan-hewan yang terpapar badai. Koordinasi antara petugas pemadam dan badan pertahanan sipil terlihat efektif dalam menangani dampak sekunder bencana.

Tinjauan Lebih Lanjut

Recovery efforts di Tupancireta diperkirakan akan memakan waktu yang lama mengingat tingginya jumlah bangunan rusak. Pemerintah provinsi dan pusat diharapkan akan segera mengizinkan bantuan anggaran untuk rekonstruksi. Pemantauan kondisi cuaca dan struktur bangunan sisa bencana tetap menjadi prioritas utama dalam beberapa hari ke depan.