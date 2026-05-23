Super League 2025/26: Persib Bandung Juara, Mariano Peralta Pemain Terbaik, Borneo FC Runner-up

Persib Bandung menjadi juara Super League 2025/26 dengan mengumpulkan 79 poin. Mariano Peralta mendapatkan gelar hiburan sebagai pemain terbaik usai Borneo FC gagal juara. Persija mendapatkan pemain muda terbaik, Dony Tri Pamungkas, dan Bojan Hodak mendapatkan pelatih terbaik. Borneo FC memperoleh gelar hiburan sebagai tim fair play dengan koleksi hukuman paling sedikit.

Bolasport.com - Mariano Peralta mendapatkan gelar hiburan sebagai pemain terbaik usai Borneo FC gagal juara Super League. Seiring selesainya Super League 2025/26 , daftar penghargaan juga diumumkan operator kompetisi I.League.

Persib Bandung finis sebagai juara dengan 79 poin, titel ketiga beruntun bagi Bobotoh. Borneo FC harus puas sebagai runner-up meski memiliki poin sama, lantaran kalah head-to-head. Sebelum Persib mengangkat trofi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, berbagai reward diumumkan. Borneo memperoleh gelar hiburan sebagai tim fair play dengan koleksi hukuman paling sedikit, yaitu 45 kartu kuning dan 0 kartu merah.

Selain itu, Pesut Etam juga mengantarkan Nadeo Argawinata sebagai kiper terbaik. Kiper timnas Indonesia itu mencatatkan 130 penyelamatan dan 12 clean sheet sepanjang musim ini. Fans Borneo juga patut berbangga dengan winger asal Argentina, Mariano Peralta. Baca Juga: Apes!

Borneo FC Gagal Juara dan Persis Harus Turun Kasta karena Regulasi Pemain 27 tahun itu diganjar pemain terbaik Super League setelah mencetak 20 gol dan 14 asis. Adapun gelar top scorer diraih penyerang gaek Malut United, David Da Silva. Striker Brasil yang sedang menjalani proses naturalisasi itu mengoleksi 23 gol. Persija yang selesai di peringkat ketiga kebagian satu penghargaan yaitu pemain muda terbaik.

Bek kiri 21 tahun, Dony Tri Pamungkas, didapuk sebagai best young player usai performa di atas rata-rata pemain seusianya. Persib juga mendapatkan satu penghargaan bagi sang nakhoda, Bojan Hodak, yakni sebagai pelatih terbaik. PSIM Jogja yang finis di peringkat 10 juga mengirim Muhammad Iqbal sebagai pencetak gol terbaik musim ini. Jebolan Liga Korea Selatan itu mencetak tendangan salto saat melawan Madura United pekan lalu.

Terakhir, I.League juga merilis Best XI atau 11 pemain terbaik di setiap posisi. Daftar penghargaan Super League 2025/26 Tim fair play: Borneo FC 45 kartu kuning 0 kartu merah Gol terbaik: Muhammad Iqbal (PSIM) Pemain muda terbaik: Dony Tri Pamungkas (Persija) Kiper terbaik: Nadeo Argawinata (Borneo) Pelatih terbaik: Bojan Hodak (Persib) Top scorer: David Da Silva (Malut) Pemain terbaik: Mariano Peralta (Borneo) Best XI: Nadeo Argawinata (Borneo), Federico Barba (Persib), Joao Ferrari (Bali), Arief Catur (Persebaya), Dony Tri Pamungkas (Persija), Thom Haye (Persib), Francisco Rivera (Persebaya), Juan Villa (Borneo), Mariano Peralta (Borneo), Beckham Putra (Persib), David Da Silva (Malut





